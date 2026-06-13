Vini Jr fez o gol do Brasil na estreia na Copa - Willian Volcov/ Parceiro/ Agência O Dia

Vini Jr fez o gol do Brasil na estreia na CopaWillian Volcov/ Parceiro/ Agência O Dia

Publicado 13/06/2026 22:32

Rio - A seleção brasileira sofreu na estreia na Copa do Mundo de 2026. Em um jogo de altos e baixos, o Brasil empatou com o Marrocos por 1 a 1 , neste sábado (13), em Nova Jersey, e deixou dúvidas sobre o potencial da equipe no Mundial. Apesar da qualidade do adversário, que é apontado como a principal ameaça brasileira na fase de grupos, os torcedores não esconderam a decepção com o tropeço.

"Foi um jogo difícil. Marrocos é um time com grandes jogadores, que a maioria joga em alto nível na Europa. Eles vêm jogando há mais tempo juntos e têm mais entrosamento. O Brasil tem mais time no papel e deveria ter jogado para vencer. No geral, quase todo mundo estava mal e ansioso. Me decepcionou, sim, mas jogamos contra uma equipe muito difícil", disse o assessor de comunicação Pedro Wester.

Pedro, de 32 anos, apontou que o Brasil precisa resgatar o próprio DNA criativo para voltar a vencer a Copa do Mundo. Após acompanhar a estreia, o torcedor ponderou que faria mudanças para o segundo jogo, contra o Haiti, no dia 19. Para ele, o volante Danilo Santos e os atacantes Luiz Henrique e Rayan mereciam ter mais chances no time titular.

"Eu trocaria o Raphinha pelo Luiz Henrique ou Rayan, que jogam mais para cima e tentam quebrar a linha de defesa. Falta isso. Temos a criatividade para jogar no nosso DNA, mas faltou isso. Também colocaria o Endrick no lugar do Igor Thiago ao invés de colocar o Matheus Cunha. Também colocaria Casemiro e Danilo Santos juntos no meio-campo", completou.

Pedro Wester, de 32 anos, é assessor de comunicação João Alexandre Borges/Agência O Dia

Falta de experiência pesa na estreia

Ainda no clima do dia dos namorados, que é celebrado no dia 12 de junho, o casal Kaique Lima e Natália Ribeiro aproveitou para acompanhar a estreia da seleção brasileira. Porém, a sorte no amor não refletiu no jogo. Para o designer de 31 anos, faltou experiência para o Brasil, que não começou bem na partida e precisou buscar o empate diante do Marrocos.

"Faltou experiência. Talvez fosse melhor começar com defensores mais cascudos (Danilo e Alex Sandro). O time estava desesperado. O gol de Marrocos foi com bola nas costas da zaga, que estava batendo cabeça. Jogadores mais experientes poderiam melhorar. No próximo jogo, poderia colocar Danilo, Endrick e, talvez, Danilo Santos também. Eles se movimentam bem", disse Kaique.

O casal Kaique Lima e Natalia Ribeiro aproveitou o clima de dia dos namorados para acompanhar a estreia da seleção brasileira na Copa João Alexandre Borges/Agência O Dia

Natália, por sua vez, não escondeu sua decepção com a estreia da seleção brasileira. Na visão da médica de 27 anos, o Brasil errou muitos passes e foi dominado pelo Marrocos, e ressaltou que o empate foi "lucro" para o Brasil no primeiro jogo da Copa do Mundo de 2026.



"Fiquei bem decepcionada, principalmente pelos passes errados. Esperava muito mais, achei que começaríamos dominando, mas foi totalmente o contrário. No segundo tempo, parecia que cresceríamos, mas mesmo assim Marrocos foi melhor na evolução das jogadas. Infelizmente, o empate foi lucro. Esperávamos um 2 a 1, 3 a 1 para nós", completou.