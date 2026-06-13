Ancelotti assista a estreia da seleção brasileira - AFP

Ancelotti assista a estreia da seleção brasileiraAFP

Publicado 13/06/2026 21:18 | Atualizado 13/06/2026 22:12

Estados Unidos - O treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, admitiu que a estreia da sua equipe na Copa do Mundo não foi do jeito que esperava. O italiano criticou bastante o início do jogo contra o Marrocos. O placar de 1 a 1 acabou colocando a Seleção sem vantagem no Grupo C.

"Acho que não começamos bem o jogo, acho que perdemos muitos duelos, depois conseguimos melhorar. Sabíamos que era uma partida muito complicada, Marrocos é uma boa equipe. Acho que a ansiedade atrapalhou bastante. Esperava começar melhor e agora é esperar o próximo jogo", disse.

A seleção brasileira volta a jogar pela Copa do Mundo na próxima sexta-feira (19) contra o Haiti, na Filadélfia, às 21h30 (de Brasília). Já Marrocos entra em campo contra a Escócia, no mesmo dia, em Boston, às 19h (de Brasília).

Primeiro tempo em Nova Jersey foi de uma atuação muito abaixo do esperado da seleção brasileira. A equipe de Carlo Ancelotti encontrou muitas dificuldades e na maior parte da partida foi inferior a Marrocos. Os africanos conseguiram neutralizar o meio-campo e tiveram chances de construir uma vantagem.