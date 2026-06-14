De Bruyne é o grande destaque da seleção belgaVirginie LeFour / AFP
"Os primeiros jogos de um torneio são sempre difíceis, a experiência me ensinou isso. Foi o mesmo nos torneios anteriores. O Egito será um adversário duro; eles são uma equipe física, então haverá poucas brechas. Mas estaremos preparados", disse De Bruyne.
"Vai ser ótimo rever Mo Salah e Marmoush (seu ex-companheiro de equipe no City) para o jogo contra o Egito. Joguei contra o Mo por tantos anos, nossos filhos também estudaram na mesma escola na Inglaterra, então...", completou.
De Bruyne também falou sobre um nome que pode se destacar durante o torneio. O meio-campista rasgou elogios ao atacante Jeremy Doku e destacou a importância do jogador para as pretensões da Bélgica na competição.
"Jeremy Doku teve um ótimo ano no City. É impossível marcá-lo no mano a mano durante 90 minutos. Ele também se tornou mais eficiente, escolhe melhor seus momentos. Marca mais gols e dá mais assistências. Se quisermos fazer um torneio de alto nível, precisaremos de um bom Jeremy. Gosto de jogar com ele, facilita minha vida", comentou.
A Bélgica está no Grupo G. além do Egito, a seleção belga enfrentará o Irã no dia 21 de junho e a Nova Zelândia no dia 27.
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