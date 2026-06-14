Rodrygo com a camisa do Real MadridFadel Senna / AFP

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Rio - Uma das ausências da seleção brasileira na Copa do Mundo, o meia-atacante Rodrygo, de 24 anos, falou sobre a sensação que sentiu ao acompanhar a partida contra o Marrocos. O jogador do Real Madrid sofreu uma grave lesão e não pode ser convocado por Ancelotti.
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"Foi um baque ontem [sábado]. Quando começou a tocar o hino, me deu uma vontade de chorar, porque eu queria estar lá dentro com os meus companheiros, mas estou aproveitando tudo que dá para aproveitar no evento aqui", disse em entrevista à "ESPN".
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Sobre a conduta do treinador depois do empate na estreia, Rodrygo afirmou que o elenco da seleção brasileira deve ter sido tranquilizado pelo italiano.
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"Tenho certeza que ele tranquilizou todos os jogadores, passou muita confiança. Ele é daquele jeito. Talvez, se tivesse ganhado, ia estar dando bronca, e, por não ter ganhado, tranquilizou, para mostrar que ele está junto, que ele confia", concluiu.