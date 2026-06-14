Igor Thiago em campo na estreia da Seleção - Rafael Ribeiro / CBF

Igor Thiago em campo na estreia da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/06/2026 12:23

Rio - A atuação do atacante Igor Thiago, de 24 anos, na estreia da seleção brasileira recebeu bastante críticas. Titular no empate contra o Marrocos, o centroavante também foi tema do jornal espanhol "Sport", que citou alguns jogadores que já foram responsáveis por serem a esperança de gols do Brasil em Copas do Mundo.

"É uma blasfêmia para quem já viu Romário e Ronaldo", afirmou o diário sobre os heróis das últimas duas conquistas da seleção brasileira em Copas.

Igor Thiago foi pouco participativo na partida e ainda perdeu duas chances claras de gols. No primeiro tempo, ele recebeu um cruzamento perfeito de Vini Jr e acabou cabeceando mal, mesmo estando sozinho. Na etapa final, recebeu um passe de lateral e cara a cara chutou em cima de Bono.

Na segunda etapa, Igor Thiago acabou sendo substituído por Matheus Cunha. Endrick, que foi convocado por Carlo Ancelotti, acabou não entrando em campo.