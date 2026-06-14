Igor Thiago em campo na estreia da SeleçãoRafael Ribeiro / CBF
Jornal espanhol cita Ronaldo, Romário e chama Igor Thiago de 'blasfêmia'
Atacante, de 24 anos, não teve boa atuação
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