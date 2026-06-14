Seleção brasileira de Lucas Paquetá ficou devendo na estreia da Copa do Mundo de 2026, contra Marrocos William Volcov/Parceiro/Agência O Dia
Complicou Brasil? Somente quatro vezes campeão da Copa tropeçou em estreia
Início da seleção brasileira gerou muita preocupação aos torcedores
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