Seleção brasileira de Lucas Paquetá ficou devendo na estreia da Copa do Mundo de 2026, contra Marrocos - William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Seleção brasileira de Lucas Paquetá ficou devendo na estreia da Copa do Mundo de 2026, contra Marrocos William Volcov/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 14/06/2026 10:30 | Atualizado 14/06/2026 10:47



O Brasil empatou com Marrocos em 1 a 1 , e Carlo Ancelotti avisou que "não se pode ser campeão na estreia". Apesar disso, o histórico das Copas do Mundo mostra que o primeiro jogo costuma ser um bom termômetro: de 24 edições, em apenas quatro o campeão tropeçou contra o primeiro adversário.

Argentina da decepção ao tri



A a história joga contra as seleção brasileira neste momento, a rival Argentina torna-se um exemplo importante que a estreia ruim pode ser superada. Campeão em 2022, o time de Messi começou aquela edição perdendo para a Arábia Saudita por 2 a 1 e com uma atuação muito ruim.



Na verdade, os hermanos sofreram na fase de grupos, mas seguiram vivos ao superarem México e Polônia, ambos por 2 a 0. E cresceram a partir do mata-mata, vencendo Austrália nas oitavas (2 a 1) e Croácia (3 a 0) na semifinal, e empatando com Holanda (2 a 2) nas quartas e França na final (3 a 3), mas levando a melhor nos pênaltis.



Espanha começa mal e depois só vence



A favorita Espanha foi surpreendida pela Suíça e perdeu por 1 a 0 na estreia na Copa do Mundo de 2010. Apesar do susto, os espanhóis venceram todos os outros seis jogos, com apenas um gol sofrido: Honduras (2 a 0) e Chile (2 a 1), nos grupos, e depois Portugal, Paraguai, Alemanha e Holanda, todos por 1 a 0.



A péssima fase de grupos da Itália em 1982



As outras duas edições em que o campeão não venceu na estreia foram em situações parecidas com a da seleção brasileira, começando com um empate.A última vez que isso aconteceu foi há 44 anos.



Na copa de 1982, a Itália não apenas ficou no 0 a 0 com a Polônia, como também não venceu seus outros dois jogos no grupo: empatou também com Peru e Camarôes em 1 a 1. Mas nas fases seguintes venceu Argentina (2 a 1) e Brasil (3 a 2), Polônia na semifina (2 a 0) e Alemanha (3 a 1).



O tropeço em casa da Inglaterra



A primeira vez em que um campeão tropeçou no primeiro jogo foi na Copa de 1966, quando a Inglaterra empatou sem gols com o Uruguai. Na sequência, só venceu: México e França, ambos por 2 a 0, Argentina nas quartas (1 a 0), Portugal na semifinal (2 a 1) e Alemanha na final (4 a 2).