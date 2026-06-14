Maisa Silva tieta Travis Scott durante estreia do Brasil na Copa do Mundo - Reprodução / Instagram

Maisa Silva tieta Travis Scott durante estreia do Brasil na Copa do Mundo Reprodução / Instagram

Publicado 14/06/2026 08:56 | Atualizado 14/06/2026 08:58

Rio - Maisa Silva marcou presença na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, neste sábado (13), em New Jersey, nos Estados Unidos. A atriz acompanhou a partida contra o Marrocos e aproveitou a passagem pelo estádio para registrar um encontro com um dos nomes mais populares da música internacional: Travis Scott.



No Instagram, Maisa publicou uma foto ao lado do rapper norte-americano, que apareceu vestido com as cores verde e amarela para acompanhar o confronto da equipe brasileira.



Além de Maisa, outras celebridades viajaram para acompanhar a estreia do Brasil no Mundial. Entre os nomes que apareceram nas arquibancadas estão Virginia Fonseca, Marina Ruy Barbosa e Anitta.

Travis Scott mantém uma forte conexão com o público brasileiro. A primeira passagem do rapper pelo país aconteceu em novembro de 2022, quando ele foi uma das principais atrações do Primavera Sound São Paulo. Dois anos depois, em setembro de 2024, o artista retornou para uma série de compromissos, com um show solo no Allianz Parque e uma apresentação no Rock in Rio. Já em 2025, Travis voltou ao país como headliner do The Town, com ingressos esgotados para o seu dia.