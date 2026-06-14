Felipe Melo jogou a Copa do Mundo em 2010 - Reprodução / Instagram

Felipe Melo jogou a Copa do Mundo em 2010Reprodução / Instagram

Publicado 14/06/2026 08:15





"Ancelotti é um dos maiores da história, mas não pode passar pano. Começou com 11 iniciais equivocados, Ibañez não podia começar como titular. Sai e melhora muito. É muito bom jogador, mas não é lateral", disparou, no programa 'Seleção Copa', do SporTV. "Não gostei da forma que o Brasil se comportou, depois tentou fazer uma mudança ou outra. Infelizmente não é passível de críticas."



LEIA MAIS: Ancelotti vê ansiedade na Seleção e admite estreia amarga: 'Esperava começar melhor' O ex-jogador e comentarista Felipe Melo detonou a atuação da Seleção no empate em 1 a 1 contra o Marrocos, pela estreia na Copa do Mundo, neste sábado (13) . O ex-atleta, que disputou o torneio em 2010, criticou a escolha do time titular, incluindo a opção por Ibañez na lateral direita, além do comportamento da equipe do técnico Carlo Ancelotti."Ancelotti é um dos maiores da história, mas não pode passar pano. Começou com 11 iniciais equivocados, Ibañez não podia começar como titular. Sai e melhora muito. É muito bom jogador, mas não é lateral", disparou, no programa 'Seleção Copa', do SporTV. "Não gostei da forma que o Brasil se comportou, depois tentou fazer uma mudança ou outra. Infelizmente não é passível de críticas."





"Vini Jr que fez total diferença. Agora, o coletivo… Marrocos foi muito melhor, até a organização defensiva, que tanto falava da seleção brasileira, principalmente no jogo contra o Egito, hoje não se viu. Tem que melhorar", concluiu Felipe Melo.



LEIA MAIS: Classificação, resultados e próximos jogos da Copa do Mundo O Brasil saiu perdendo para o Marrocos, em um péssimo início de partida, com muitos passes errados, nervosismo e chances concedidas à equipe africana. No entanto, ainda na primeira etapa, Vini Jr igualou o marcador."Vini Jr que fez total diferença. Agora, o coletivo… Marrocos foi muito melhor, até a organização defensiva, que tanto falava da seleção brasileira, principalmente no jogo contra o Egito, hoje não se viu. Tem que melhorar", concluiu Felipe Melo.

O comentarista ainda pregou mudança de foco e avaliou que é "obrigação" vencer o Haiti, na próxima sexta-feira (19).



"O que não pode é o Brasil ficar inerte a tudo aquilo que acontece, tomar o gol da forma que tomou. Esse não é o Brasil: três caras no meio olhando, o Brahim fazer bom passe, a zaga meio que bater cabeça. Temos uma seleção muito forte para isso. A Seleção é muito forte para isso", ressaltou.