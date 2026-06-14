Felipe Melo jogou a Copa do Mundo em 2010Reprodução / Instagram
"Ancelotti é um dos maiores da história, mas não pode passar pano. Começou com 11 iniciais equivocados, Ibañez não podia começar como titular. Sai e melhora muito. É muito bom jogador, mas não é lateral", disparou, no programa 'Seleção Copa', do SporTV. "Não gostei da forma que o Brasil se comportou, depois tentou fazer uma mudança ou outra. Infelizmente não é passível de críticas."
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"Vini Jr que fez total diferença. Agora, o coletivo… Marrocos foi muito melhor, até a organização defensiva, que tanto falava da seleção brasileira, principalmente no jogo contra o Egito, hoje não se viu. Tem que melhorar", concluiu Felipe Melo.
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"O que não pode é o Brasil ficar inerte a tudo aquilo que acontece, tomar o gol da forma que tomou. Esse não é o Brasil: três caras no meio olhando, o Brahim fazer bom passe, a zaga meio que bater cabeça. Temos uma seleção muito forte para isso. A Seleção é muito forte para isso", ressaltou.
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