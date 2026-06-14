Copa do Mundo aumenta expectativa das vendas no comércio próximo à Escadaria Selarón, na Lapa, Centro do RioÉrica Martin / Agência O DIA

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Mylena Moura
Rio - A Copa do Mundo aumentou as expectativas do comércio em um dos maiores ponto turísticos do Rio, a Escadaria Selarón, localizada na Lapa, região central. Em entrevista a O DIA, os vendedores de lojas e barraquinhas deram detalhes sobre a movimentação. Muitos estabelecimentos, focados em lembrancinhas, ampliaram os negócios e começaram a ofertar diferentes modelos de camisas do Brasil, que, na maioria dos locais, se tornaram as campeãs de vendas.
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Breno Conceição - Érica Martin / Agência O DIA
Lucas Rodrigues - Érica Martin / Agência O DIA
Cristiano José Vicente - Érica Martin / Agência O DIA
Joice Oliveira - Érica Martin / Agência O DIA
Próximo à Escadaria Selarón, na Lapa, Centro do Rio, vendedores apostam em produtos do Brasil para atrair mais vendas na Copa do Mundo - Érica Martin / Agência O DIA
Escadaria Selarón: Barraquinhas vendem souvenirs com tema do Brasil durante a Copa do Mundo - Érica Martin / Agência O DIA
Copa do Mundo aumenta expectativa das vendas no comércio próximo à Escadaria Selarón, na Lapa, Centro do Rio - Érica Martin / Agência O DIA
Trabalhando há cerca de cinco meses em uma das lojas da Rua Teotônio Regadas, um dos principais acessos à famosa escadaria, Breno Conceição, 21 anos, revelou o que espera das vendas no "país do futebol", durante o Campeonato Mundial. "A expectativas estão altas".
Enfeites no formato do Cristo Redentor, canecas, bolsas, além da clássica camisa do Brasil, fazem parte do carro-chefe da loja. No clima do maior torneio de futebol do mundo, o estabelecimento trouxe novidades. "Agora botamos aqueles chocalhos por causa da Copa mesmo", comentou.
Além disso, Breno contou que a procura pela "amarelinha" cresceu durante o campeonato. "O pessoal tem procurado mais [...] a roupa [do Brasil] e capa de chuva por conta do tempo", disse o vendedor, ao mencionar a chuva.
Do outro lado da calçada, na mesma rua, a vendedora Clara Giovanna, 25, também revelou que o "manto" da Seleção fez o maior sucesso. "Blusa do Brasil. [O modelo] antigo". Ela ressaltou que o estabelecimento já costuma oferecer itens nessa temática o ano inteiro.
Com a chegada da Copa, no entanto, eles redobraram os cuidados para manter os produtos atualizados. "Se lançarem um modelo novo, a gente tenta achar". Clara revelou que as vendas estão baixas, ao comparar o local com outro ponto turístico. "Aqui é um ponto turístico de escada, não é o Cristo, um lugar para ter muito movimento".
Lucas Rodrigues, 30, que trabalha em uma das barraquinhas aos pés da escadaria, falou sobre a queda no faturamento. "Estão mais devagar. Se eu não me engano é por conta da baixa [temporada]. Eu não sei se a Copa lá [nos Estados Unidos, México e Canadá] vai interferir na questão do movimento aqui. O Rio é turístico mesmo, mas não sei se vai ter tanta interferência", analisou o vendedor.
Trabalhando no local há 10 anos, Cristiano José Vicente, 52, mencionou que os turistas estão "começando a chegar". Para atrair mais fregueses, apostou em produtos relacionados ao Mundial. "Tem camisa do Brasil e bola da Copa".
Joice Oliveira, 29, também decidiu inovar. "Eu trabalho só com itens [souvenirs] do Rio, mas devido à Copa, a gente trouxe camisa para ver se dá uma saída legal. Tem vendido. As pessoas procuram", contou a vendedora.
Os itens mais vendidos da sua barraca ainda são os souvenirs, que contam com um precinho especial para conquistar a clientela. "São as minhas promoções de chaveiros e imãs de geladeira. Porque meu forte não é o têxtil, não são as camisetas. Mas elas saem bem também. Mas o meu souvenir com certeza sai mais".
Para a empreendedora, as vendas melhoraram, inclusive, por conta do tempo chuvoso. "O Selarón é o terceiro ponto mais visitado. Quando está chovendo, o Cristo [Redentor] e o Pão de Açúcar ficam sem visibilidade, então as pessoas que iriam para lá acabam vindo para cá. [Quando está nublado ou chovendo] o movimento aqui costuma ser maior e as vendas estão bem melhores", explicou Joice.
Copa do Mundo 2026
A Copa do Mundo 2026, que estreou na quinta-feira (11), é sediada, pela primeira vez, em três países diferentes: México, Canadá e Estados Unidos. Nessa edição, o maior torneio de futebol bateu recorde com 48 seleções. O Campeonato Mundial vai até o dia 19 de julho.