Rudi Garcia, técnico da seleção belgaDivulgação / Fifa

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Estadão Conteúdo
A Bélgica adotou uma estratégia inusitada para enfrentar o calor previsto para sua estreia na Copa do Mundo contra o Egito no Lumen Field, em Seattle, na segunda-feira. A seleção europeia, comandada pelo técnico francês Rudi Garcia, determinou que após os treinos os jogadores devem passar por uma sessão de sauna, cuja duração aumenta gradativamente.
Também foi providenciada uma banheira que recebe água com temperatura de 39ºC, onde os atletas devem permanecer imersos até o pescoço por pelo menos meia hora. Tudo isso para suportar bem as altas temperaturas que, de acordo com as previsões, devem variar entre 28ºC e 33ºC no dia do jogo contra os egípcios.
A delegação belga chegou aos Estados Unidos no dia 8, com chuva e 14ºC. A situação climática era "semelhante à da Bélgica", segundo os dirigentes do país. A estreia na Copa é considerada crucial na disputa pela liderança do Grupo G, que conta também com Irã e Nova Zelândia.
"Vou ter que usar muito protetor solar", afirmou o lateral Joaquin Seys, de 21 anos e jogador do Brugge, da Bélgica, ao jornal espanhol Marca. Outros jogadores, como o experiente volante Axel Witsel, enfatizaram os efeitos do clima durante uma partida.
"O calor definitivamente tem um impacto. Alguns jogadores não estão acostumados com essas temperaturas, mas estamos fazendo tudo o que podemos para nos adaptar", afirmou o atleta de 37 anos do espanhol Girona. "Os jogadores estão tomando banho de água quente e indo à sauna."
A Bélgica e o Egito são os favoritos para terminar em primeiro lugar no Grupo G. Quem se classificar no topo enfrenta, teoricamente, um adversário mais fraco, um terceiro colocado, no início do mata-mata. O segundo lugar do Grupo G joga com o segundo do D, que tem EUA, Austrália, Turquia e Paraguai.