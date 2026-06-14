Destaque do PSG, Vitinha é um dos principais jogadores da seleção portuguesaFranck Fife / AFP
Vitinha exalta 'qualidade' de Portugal, mas descarta favoritismo na Copa do Mundo
Meio-campista também rasgou elogios a Cristiano Ronaldo, líder da seleção
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