Larissa Manoela aposta em make básica, cabelo com ondas naturais e blusa do Brasil - Reprodução do Instagram

Larissa Manoela aposta em make básica, cabelo com ondas naturais e blusa do BrasilReprodução do Instagram

Publicado 14/06/2026 05:00

Rio - As produções para a Copa do Mundo vão além das blusas da Seleção ou das cores da bandeira do Brasil. Para assistir aos jogos e torcer no maior estilo, a mulherada tem caprichado no visual e apostado em maquiagens leves, penteados práticos ou cabelo solto com ondas naturais e até unhas decoradas com a bandeira do país.

Na make, a beleza natural é valorizada com pontos de brilhos. "Para a Copa do Mundo, a maquiagem vem com uma proposta mais leve, vibrante e duradoura. A pele glow e natural continua em alta, acompanhada de delineados coloridos em verde, azul e amarelo, além de pontos estratégicos de brilho e gloss. A ideia é criar uma beleza fresca, mas com personalidade”, explica a maquiadora Giovanna Figueiredo.

A especialista ensina a combinar as cores do Brasil com tons metalizados e iluminados para complementar a produção. "Verde, amarelo e azul combinam muito com dourado, branco iluminado e acabamentos metalizados. O importante é buscar equilíbrio para não deixar o visual excessivamente carregado", destaca.

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E para resistir à tamanha emoção, é necessário que a pele seja bem preparada. "Usar primer, produtos leves e finalizar com spray fixador ajuda muito na duração da maquiagem. Evitar bases muito pesadas reduz o risco de craquelar durante o dia", orienta Giovanna.

O cabelo também ganha uma atenção especial. "A ideia é criar penteados que resistam ao calor, à correria e às comemorações sem perder leveza. Coques despojados, rabos de cavalo, tranças, cabelos com ondas naturais e um pouco preso e um pouco solto estão muito em alta porque unem praticidade e estilo", diz o cabeleireiro Valter Ferreira.

O uso de acessórios pode dar uma nova cara ao visual. "Presilhas coloridas, fitas, laços e até detalhes em verde, amarelo e azul ajudam a entrar no clima sem precisar transformar completamente o visual", explica.

Para as unhas, as mulheres têm buscado produções criativas e minimalistas. "Muita gente quer entrar no clima da Copa sem necessariamente fazer algo exagerado. Francesinhas coloridas, detalhes minimalistas nas cores da bandeira, esmaltação metalizada e nail arts delicadas estão sendo bastante procuradas", afirma a manicure Karoline Lima. "A tendência é uma beleza mais sofisticada e moderna. As pessoas querem algo bonito tanto para assistir aos jogos quanto para aparecer bem nas fotos e redes sociais", acrescenta.



Para quem quiser aderir ao estilo, o Brasil volta a entrar em campo nesta sexta-feira (19) contra a o Haiti. Na próxima quarta-feira (24), a disputa é contra a Escócia.