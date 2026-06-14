Irankunda comemora gol marcado pela Austrália sobre a Turquia - Richard Heathcote / Getty Images via AFP

Irankunda comemora gol marcado pela Austrália sobre a TurquiaRichard Heathcote / Getty Images via AFP

Publicado 14/06/2026 07:04

Canadá - A Austrália sofreu, mas contou com o brilho de Patrick Beach para superar a Turquia por 2 a 0, na madrugada deste domingo (14), no BC Place, em Vancouver, e estrear com vitória no Grupo D da Copa do Mundo, que também conta com Estados Unidos e Paraguai. Os turcos tiveram o domínio, mas não foram eficientes e viram Irankunda e Metcalfe selarem o triunfo dos australianos.



O jogo

Os primeiros minutos foram disputados, com um pouco mais de domínio da Turquia. Aos 26, Arda Güller aproveitou cruzamento e bateu nas mãos de Patrick Beach, que segurou firme.



A resposta da Austrália foi imediata. Irankunda recebeu passe em profundidade, deu um drible da vaca no zagueiro e balançou a rede na saída do goleiro: 1 a 0. Pouco depois, Bardakci esteve perto de deixar tudo igual. Ele arriscou de longe e carimbou a trave.

Na volta do intervalo, os turcos buscaram correr atrás do prejuízo. Quem assustou, porém, foram os australianos, que quase ampliaram em cabeçada de Souttar. Arda Güller cobrou falta com perigo, mas viu Patrick Beach espalmar.

A Turquia seguiu em cima, mas parou na grande atuação do goleiro da Austrália. Aos 30, Metcalfe arrancou, chutou da entrada da área e fez o segundo para matar a partida.

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