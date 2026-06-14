Canadá - A Austrália sofreu, mas contou com o brilho de Patrick Beach para superar a Turquia por 2 a 0, na madrugada deste domingo (14), no BC Place, em Vancouver, e estrear com vitória no Grupo D da Copa do Mundo, que também conta com Estados Unidos e Paraguai. Os turcos tiveram o domínio, mas não foram eficientes e viram Irankunda e Metcalfe selarem o triunfo dos australianos.
Os primeiros minutos foram disputados, com um pouco mais de domínio da Turquia. Aos 26, Arda Güller aproveitou cruzamento e bateu nas mãos de Patrick Beach, que segurou firme.
A resposta da Austrália foi imediata. Irankunda recebeu passe em profundidade, deu um drible da vaca no zagueiro e balançou a rede na saída do goleiro: 1 a 0. Pouco depois, Bardakci esteve perto de deixar tudo igual. Ele arriscou de longe e carimbou a trave.
Na volta do intervalo, os turcos buscaram correr atrás do prejuízo. Quem assustou, porém, foram os australianos, que quase ampliaram em cabeçada de Souttar. Arda Güller cobrou falta com perigo, mas viu Patrick Beach espalmar.
A Turquia seguiu em cima, mas parou na grande atuação do goleiro da Austrália. Aos 30, Metcalfe arrancou, chutou da entrada da área e fez o segundo para matar a partida.
Situação na tabela e próximas partidas
Com a vitória, a Austrália somou três pontos e assumiu a segunda posição no Grupo D. Quem lidera são os Estados Unidos, que golearam o Paraguai por 4 a 1, na última sexta-feira (12). A Turquia está em terceiro, zerada. O próximo compromisso dos australianos será contra os norte-americanos, na próxima sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), em Seattle. Já os turcos terão os paraguaios pela frente, sábado (20), à meia-noite, em Santa Clara.
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