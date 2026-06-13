Comemoração dos jogadores da seleção dos Estados Unidos - Frederic J. Brown / AFP

Comemoração dos jogadores da seleção dos Estados UnidosFrederic J. Brown / AFP

Publicado 13/06/2026 00:08 | Atualizado 13/06/2026 00:08

Os Estados Unidos venceram o Paraguai por 4 a 1 no SoFi Stadium, na Califórnia, pela primeira rodada do Grupo D, em partida que começou na noite desta sexta-feira (12) e terminou no início deste sábado (13). A seleção norte-americana encaminhou o triunfo já no primeiro tempo, com gols com Bobadilla (contra) e Balogun (2). Mauricio, jogador do Palmeiras, descontou para a Albirroja na etapa complementar. No último lance do jogo, Reyna fez uma pintura para dar números finais à partida.

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Agora, as duas seleções viram a chave para a segunda rodada do Grupo D. Os Estados Unidos vão enfrentar a Austrália na próxima sexta-feira (19), a partir das 16h (de Brasília). Já o Paraguai encara a Turquia na virada de sexta (19) para sábado (20), à meia-noite.

O jogo

O Paraguai até conseguiu levar chegar com perigo logo no segundo minuto de jogo, mas os Estados Unidos abriram o placar aos oito e dominaram o restante da etapa inicial.

Pulisic fez boa jogada individual ao passar por dois jogadores do Paraguai invadindo a área. O camisa 10 ainda conseguiu fazer a bola chegar em McKennie, que tocou para o lado, e Bobadilla mandou acidentalmente contra a própria meta.

A seleção norte-americana era dona da partida e ampliou a vantagem após a pausa para o intervalo. Pulisic recebeu ótimo passe pelo lado esquerdo, avançou e tocou para Balogun. Apesar do desvio, a bola chegou na medida para o atacante finalizar e anotar o segundo gol dos EUA.

O camisa 20 chegou a marcar um pouco antes, mas o assistente pegou impedimento no lance.

Nos acréscimos, os Estados Unidos anotaram o terceiro gol. Tillman acionou Balogun, que superou a marcação de Alderete, limpou Gustavo Gómez e acertou um lindo chute, dentro da área, para balançar a rede.

Na etapa complementar, o Paraguai apareceu mais no ataque em relação ao primeiro tempo, mas não conseguiu se impor como os Estados Unidos. Dessa forma, o cenário ainda era tranquilo para os norte-americanos, que também chegavam na frente.

Aos 28 minutos, porém, a seleção do Paraguai conseguiu descontar. Almirón conseguiu o toque para Enciso, que serviu Mauricio. O jogador do Palmeiras chutou de primeira para superar o goleiro Matt Freese.

O Paraguai, porém, não conseguiu reagir. Os Estados Unidos seguiram melhores em campo e chegaram ao quarto gol no último lance com uma pintura de Reyna, que entrou na área e finalizou com categoria para balançar as redes.