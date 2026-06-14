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Estreia do Brasil, primeiro ponto catari e mais: veja o resumo do terceiro dia de Copa
Copa do Mundo

Estreia do Brasil, primeiro ponto catari e mais: veja o resumo do terceiro dia de Copa

Jogos começaram no sábado (13) e só terminaram na madrugada deste domingo (14); confira

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Vinicius Junior comemorando seu gol , durante partida pela Copa do Mundo 2026 contra a equipe de Marrocos neste sábado(13). Foto: Willian Volcov/ Parceiro/ Agência O Dia
Vinicius Junior comemorando seu gol , durante partida pela Copa do Mundo 2026 contra a equipe de Marrocos neste sábado(13). Foto: Willian Volcov/ Parceiro/ Agência O Dia
Brasil estreou na Copa do Mundo contra o Marrocos
Torcedores do Brasil na Arena Copa em Copacabana, durante a transmissão do jogo entre Brasil x Marrocos neste sábado (13).
Torcedores do Brasil na Arena Copa em Copacabana, durante a transmissão do jogo entre Brasil x Marrocos neste sábado (13).
Torcedores do Brasil na Arena Copa em Copacabana, durante a transmissão do jogo entre Brasil x Marrocos neste sábado (13).
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Torcedores acompanharam a estreia do Brasil na Casa CazéTV
Catar conseguiu um empate suado por 1 a 1 com a Suíça e conquistou o seu primeiro ponto em Copas do Mundo
Jogadores do Catar comemoram empate com a Suíça, com gol nos acréscimos
McGinn comemora gol marcado pela Escócia sobre o Haiti
Irankunda comemora gol marcado pela Austrália sobre a Turquia
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A estreia do Brasil marcou o terceiro dia da Copa do Mundo, mas sem vitória. A Seleção teve atuação irregular e ficou no 1 a 1 com Marrocos. Quem saiu de campo com um sorriso no rosto foi o Catar, que arrancou um empate da Suíça nos acréscimos e conquistou o seu primeiro ponto na história do torneio internacional. A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0, para fechar o sábado (13). Já na madrugada deste domingo (14), a Austrália venceu a Turquia por 2 a 0. Veja no resumo acima
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