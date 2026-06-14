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Estreia do Brasil, primeiro ponto catari e mais: veja o resumo do terceiro dia de Copa
Jogos começaram no sábado (13) e só terminaram na madrugada deste domingo (14); confira
A estreia do Brasil marcou o terceiro dia da Copa do Mundo, mas sem vitória. A Seleção teve atuação irregular e ficou no 1 a 1 com Marrocos. Quem saiu de campo com um sorriso no rosto foi o Catar, que arrancou um empate da Suíça nos acréscimos e conquistou o seu primeiro ponto na história do torneio internacional. A Escócia venceu o Haiti por 1 a 0, para fechar o sábado (13). Já na madrugada deste domingo (14), a Austrália venceu a Turquia por 2 a 0. Veja no resumo acima:
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