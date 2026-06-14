Miroslave Klose é o maior artilheiro da história das CopasJavier Soriano/AFP

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Estados Unidos - A Alemanha que faz sua estreia na Copa do Mundo neste domingo (14) contra Curaçao, em Houston, às 14h (de Brasília), pode perder neste Mundial um recorde que enche seus torcedores de orgulho. Miroslav Klose segue sendo o jogador que mais marcou em Copas, porém, Lionel Messi, da seleção argentina, e Kylian Mbappé, da seleção francesa, podem desbancar o campeão mundial de 1994.
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Klose anotou 16 gols em quatro Copas. Foram cinco em 2002, o mesmo número em 2006. Depois, o atacante balançou as redes em quatro oportunidades em 2010 e encerrou a campanha vitoriosa em 2014 com dois gols, ultrapassando Ronaldo Fenômeno naquele Mundial.
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Messi tem 13 gols em Mundiais - Anne-Christine Poujoulat / AFP
Messi tem 13 gols em MundiaisAnne-Christine Poujoulat / AFP
Um dos maiores jogadores de todos os tempos, Lionel Messi, de 38 anos, deverá disputar sua última Copa do Mundo neste ano. O atacante tem 13 gols. Foram sete marcados no último Mundial (2022), um em 2018, quatro em 2014, e um em 2006. Na África do Sul, em 2010, o camisa 10 passou em branco.
Mbappé fez 12 gols em Copas do Mundo - Sameer Al-Doumy / AFP
Mbappé fez 12 gols em Copas do MundoSameer Al-Doumy / AFP
Kylian Mbappé, de 27 anos, tem grandes possibilidades de ultrapassar Klose. O atacante anotou 12 gols em apenas duas Copas. Ele marcou quatro em 2018 e foi o artilheiro do último Mundial com oito gols.
Confira o Top 10 de goleadores das Copas:
1) Miroslav Klose (Alemanha): 16 gols
2) Ronaldo (Brasil): 15 gols
3) Gerd Müller (Alemanha): 14 gols
4) Just Fontaine (França)
5) Lionel Messi (Argentina): 13 gols
6) Kylian Mbappé (França)
7) Pelé (Brasil): 12 gols
8) Sándor Kocsis (Hungria) 
9) Jürgen Klinsmann (Alemanha): 11 gols
10) Gabriel Batistuta (Argentina): 10 gols

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Miroslave Klose é o maior artilheiro da história das Copas
Mbappé fez 12 gols em Copas do Mundo
Messi tem 13 gols em Mundiais