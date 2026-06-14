Miroslave Klose é o maior artilheiro da história das CopasJavier Soriano/AFP
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Argentino e francês foram os artilheiros do último mundial
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