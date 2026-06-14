Troféu da Copa do Mundo - Mandel Ngan / POOL / AFP

Troféu da Copa do MundoMandel Ngan / POOL / AFP

Publicado 14/06/2026 08:00

O Grupo E da Copa do Mundo de 2026 tem a Alemanha como cabeça de chave. A seleção tetracampeã busca fazer bonito no torneio após decepcionar na Rússia e no Catar. A expectativa é de que não tenha vida fácil, já que Equador e Costa do Marfim vivem a expectativa de surpreenderem. O grupo fica completo com Curaçao, que vai estrear no torneio.

Alemanha busca se recuperar após decepções

Treino da seleção da Alemanha Alexander Hassenstein / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Campeã do Mundo na Copa de 2014, a Alemanha engatou uma sequência ruim nos Mundiais seguintes. Tanto em 2018 quanto em 2022 a seleção tetracampeã mundial ficou pelo caminho ainda na fase de grupos.

Sob o comando de Julian Nagelsmann, a Alemanha tentará dar fim essa sequência negativa. Ele chegou após a saída de Hansi Flick, que atualmente está no Barcelona. O contrato atual do treinador vai até a Euro de 2028.

Um dos destaques na convocação da Alemanha para a Copa de 2026 é Manuel Neuer. Isso porque o goleiro havia se aposentado da seleção após a Euro de 2024, mas foi chamado para disputar o Mundial.



Curaçao vai estrear na Copa

Treino da seleção de Curaçao Megan Briggs / Getty Images North America / Getty Images via AFP

O Grupo E também conta com uma seleção que faz história. Curaçao conquistou a classificação para a Copa do Mundo de 2026 e vai disputar o torneio pela primeira vez em sua história.

Curaçao chega para a Copa do Mundo cheio de jogadores que nasceram na Holanda. Apenas Tahith Chong nasceu na ilha, mas foi ainda jovem para a Europa.

A seleção de Curaçao é comandada pelo técnico Dick Advocaat. O holandês saiu em fevereiro por questões pessoais e foi substituído por Fred Rutten, que pediu demissão pouco depois. Assim, ele reassumiu o cargo em maio

Equador tem conhecidos do futebol brasileiro

Jogadores do Equador no amistoso com a Guatemala Kirk Irwin / Getty Images North America / Getty Images via AFP

A seleção equatoriana chega à Copa de 2026 após brilhar nas Eliminatórias mesmo tendo começado com menos três pontos. Foi uma punição aplicada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) por causa de documentação envolvendo Byron Castillo nas eliminatórias para o Mundial do Catar.

O Equador teve uma campanha de oito vitórias, oito empates e apenas duas derrotas. Assim, somou 29 pontos e foi o segundo colocado das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.



A lista de convocados, divulgada no início deste mês, conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro: o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, além dos jogadores Ángelo Preciado e Alan Franco, do Atlético-MG, o zagueiro do Internacional Félix Torres e o centroavante Enner Valencia, que já atuou no time gaúcho, foram chamados.

Nomes que jogam em grandes ligas do futebol europeu também aparecem na relação. Entre eles estão: Moisés Caicedo, do Chelsea; Piero Hincapié; do Arsenal, Willian Pacho; do PSG; e Pervis Estupiñán, do Milan.

Costa do Marfim de volta



Comemoração dos jogadores da Costa do Marfim após a vitória sobre a França em amistoso Loic Venance / AFP

A seleção marfinense retorna à Copa após ser ausência nas edições de 2018 e 2022. O país participou dos Mundiais de 2006, 2010 e 2014, mas sem conseguir avançar da fase de grupos.

A Costa do Marfim chega para a Copa do Mundo com expectativa de subir o nível após ter um desempenho quase perfeito nas Eliminatórias. Líder do Grupo F, a seleção somou oito vitórias, dois empates e nenhuma derrota. Além disso, não sofreu um gol sequer.

O desempenho nos amistosos recentes também chamam a atenção. Em março, a seleção goleou a Costa Rica por 4 a 0 e superou a Croácia pelo placar de 2 a 1. Já em junho, às vésperas do Mundial, venceu a França por 2 a 1.



A seleção conta com atletas experientes, como Seko Fofana e Franck Kessié. O jovem Yan Diomande é um nome para os torcedores ficarem de olho.