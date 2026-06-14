Neto é ex-jogador e comentarista - Reprodução/Band

Neto é ex-jogador e comentaristaReprodução/Band

Publicado 14/06/2026 09:39 | Atualizado 14/06/2026 09:40

O ex-jogador e comentarista Neto detonou a seleção brasileira após o empate em 1 a 1 contra o Marrocos, na estreia da Copa do Mundo, neste sábado (13). Ele criticou a escalação do técnico Carlo Ancelotti e pediu a entrada de reservas, como Danilo, Rayan e Endrick.

"Brincadeira esse Ancelotti. Escala mal o time. Casemiro, há quanto tempo eu falo que não tem condição? Paquetá? Vai tomar no ** a dancinha do Paquetá. Não joga p*** nenhuma. Ibañez? Igor Thiago? Não! Vamos mudar. Bota o Danilo, o Rayan, o Endrick. Não consigo entender como o Endrick não entra", disparou.

O Brasil começou a partida jogando mal, com passes errados e menos posse de bola. O Marrocos abriu o placar aos 21 minutos, mas a Seleção, aos poucos, se recuperou e Vini Jr empatou o duelo. Agora, o time de Ancelotti encara o Haiti, na próxima sexta-feira (19), às 21h30.