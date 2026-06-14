Neto é ex-jogador e comentaristaReprodução/Band
Neto se revolta com empate da Seleção e pede mudanças na escalação
Ex-jogador e comentarista criticou atletas como Paquetá, Ibañez e Igor Thiago
Neto se revolta com empate da Seleção e pede mudanças na escalação
Ex-jogador e comentarista criticou atletas como Paquetá, Ibañez e Igor Thiago
Maisa Silva tieta Travis Scott nos bastidores do jogo do Brasil
Atriz registrou encontro com o rapper norte-americano durante a Copa
Vini Jr, Pelé, Ronaldo e mais: veja quem marcou o primeiro gol do Brasil em cada Copa
Apenas Sócrates e Leônidas aparecem duas vezes na lista
Felipe Melo detona atuação do Brasil contra Marrocos: 'Começou com os 11 equivocados'
Comentarista disse que é 'obrigação' vencer o Haiti na próxima rodada
Messi e Mbappé têm duelo particular para desbancar Klose e se tornar o maior goleador das Copas
Argentino e francês foram os artilheiros do último mundial
De seleção estreante à tetracampeã mundial: conheça o Grupo E da Copa
Alemanha, Costa do Marfim, Curaçao e Equador estão na disputa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.