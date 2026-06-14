Omar Artan é um dos principais nomes da arbitragem no continente africano - Kenzo Tribouillard / AFP

Omar Artan é um dos principais nomes da arbitragem no continente africanoKenzo Tribouillard / AFP

Publicado 14/06/2026 11:05



O árbitro somali Omar Artan, que iria atuar na Copa do Mundo e teve sua entrada negada pelos Estados Unidos , ainda receberá integralmente o pagamento previsto para o torneio, de acordo com o jornal britânico 'BBC'. Os juízes ainda não sabem quais são os valores exatos, divulgados pela Fifa apenas após o fim do Mundial.

Artan foi interrogado por cerca de 11 horas pelas autoridades norte-americanas, no Aeroporto Internacional de Miami, na última segunda-feira (8). Os oficiais o barraram alegando uma suposta "associação com membros suspeitos de organizações terroristas".



"Eu tinha os documentos corretos e tudo o mais. Eu tinha o visto adequado. Sou apenas um árbitro tentando realizar seu sonho, o maior sonho da minha vida: participar de uma Copa do Mundo", declarou o árbitro.

