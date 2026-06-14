Omar Artan é um dos principais nomes da arbitragem no continente africanoKenzo Tribouillard / AFP

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O árbitro somali Omar Artan, que iria atuar na Copa do Mundo e teve sua entrada negada pelos Estados Unidos, ainda receberá integralmente o pagamento previsto para o torneio, de acordo com o jornal britânico 'BBC'. Os juízes ainda não sabem quais são os valores exatos, divulgados pela Fifa apenas após o fim do Mundial.
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Artan foi interrogado por cerca de 11 horas pelas autoridades norte-americanas, no Aeroporto Internacional de Miami, na última segunda-feira (8). Os oficiais o barraram alegando uma suposta "associação com membros suspeitos de organizações terroristas".
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"Eu tinha os documentos corretos e tudo o mais. Eu tinha o visto adequado. Sou apenas um árbitro tentando realizar seu sonho, o maior sonho da minha vida: participar de uma Copa do Mundo", declarou o árbitro.
Desde então, Artan foi recebido na Somália como um herói, com mais de 100 pessoas o aguardando no aeroporto, na última quarta-feira (10). Além disso, foi convidado pela Uefa para apitar a final da Supercopa da Europa.