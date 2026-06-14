Lucas Paquetá em campo contra o Marrocos - Nelson Terme / CBF

Lucas Paquetá em campo contra o MarrocosNelson Terme / CBF

Publicado 14/06/2026 14:32 | Atualizado 14/06/2026 14:32

Rio - O empate da seleção brasileira e a péssima atuação de alguns jogadores da equipe de Carlo Ancelotti na estreia da Copa do Mundo foi tema de jornais europeus. O "Sport", da Espanha, criticou bastante a postura de Lucas Paquetá em campo.

"Um jogador displicente que colocava seus companheiros toda vez em perigo", afirmou o diário espanhol, que também criticou bastante Igor Thiago.

Lucas Paquetá teve diversos erros de passe no primeiro tempo e suas decisões erradas geraram chances de gols para o Marrocos. No segundo tempo, o atleta acabou sendo substituído.

Com o empate por 1 a 1 contra os africanos, o Brasil volta a jogar na próxima sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. O último jogo da Seleção na fase de grupos será contra a Escócia, em Boston, no próximo dia 24 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), em Miami.