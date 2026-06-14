Lucas Paquetá em campo contra o MarrocosNelson Terme / CBF
'Displicência' de Paquetá é destaque em jornal espanhol: 'Colocou companheiros em perigo'
Jogador do Flamengo teve atuação ruim contra o Marrocos
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