Lewis Ferguson em Haiti x Escócia, pela Copa do Mundo de 2026 - Reprodução / X @ScotlandNT

Lewis Ferguson em Haiti x Escócia, pela Copa do Mundo de 2026Reprodução / X @ScotlandNT

Publicado 14/06/2026 13:20 | Atualizado 14/06/2026 13:33

1 a 0 em Foxborough e se tornar a única equipe a triunfar na primeira rodada da chave, a seleção escocesa já projeta os desafios diante de Marrocos e Brasil, apontados como os principais candidatos à classificação.



Para o meia-atacante Lewis Ferguson, do Bologna, o status de correr por fora pode jogar a favor nos próximos embates. O camisa 19, que teve atuação de destaque na estreia com grande aproveitamento de passes e duelos vencidos, adotou um tom bastante otimista.

Estados Unidos - A liderança momentânea do Grupo C da Copa do Mundo pertence à Escócia. Após vencer o Haiti porem Foxborough e se tornar a única equipe a triunfar na primeira rodada da chave, a seleção escocesa já projeta os desafios diante de Marrocos e Brasil, apontados como os principais candidatos à classificação.Para o meia-atacante Lewis Ferguson, do Bologna, o status de correr por fora pode jogar a favor nos próximos embates. O camisa 19, que teve atuação de destaque na estreia com grande aproveitamento de passes e duelos vencidos, adotou um tom bastante otimista.

"São duas seleções de altíssimo nível. Na minha opinião estão entre as oito melhores do mundo, então serão jogos difíceis, mas sinto que podemos crescer nesse tipo de jogo, quando chegamos como azarões."

"Estamos ansiosos para esses jogos, serão completamente diferentes, mas acreditamos em nós e nas nossas capacidades", completou o jogador.

A Escócia terá seu próximo grande teste na sexta-feira (19), às 19h (de Brasília), quando enfrenta o Marrocos no Gillette Stadium, na região de Boston. O encerramento da participação dos escoceses na fase de grupos acontecerá no dia 24 de junho, em duelo decisivo contra a seleção brasileira.