Vitinha com a pulseia nas cores de Portugal e com o nome dos jogadores da seleção e de Diogo JotaGetty Images via AFP
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