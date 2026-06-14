Vitinha com a pulseia nas cores de Portugal e com o nome dos jogadores da seleção e de Diogo Jota - Getty Images via AFP

Vitinha com a pulseia nas cores de Portugal e com o nome dos jogadores da seleção e de Diogo JotaGetty Images via AFP

Publicado 14/06/2026 12:45

A memória de Diogo Jota seguirá presente na campanha de Portugal na Copa do Mundo de 2026. A seleção encontrou uma forma discreta, mas simbólica, de homenagear o ex-atacante durante o torneio: pulseiras especiais que serão utilizadas pelos jogadores ao longo da competição.



Nos treinos realizados em Miami antes da estreia diante da República Democrática do Congo, quarta-feira (17), Cristiano Ronaldo e outros jogadores apareceram usando o acessório. Isso rapidamente chamou a atenção dos torcedores e imprensa portugueses.



Ideia do primeiro-ministro de Portugal



A iniciativa nasceu fora dos gramados. Antes da viagem para os Estados Unidos, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, reuniu-se com a delegação e presenteou os jogadores com as pulseiras.



O acessório nas cores do país carrega os nomes da delegação e incluiu Diogo Jota, em homenagem especial ao jogador do Liverpool e da seleção portuguesa que morreu em um acidente de carro no ano passado.



"Ele nos deixou escolher se queríamos usá-la durante o dia ou nas partidas. Recebemos esse gesto com muito carinho e decidimos utilizá-la nos jogos", explicou.



Para que a homenagem acompanhasse a equipe também dentro de campo, houve uma preocupação adicional: adequar o acessório às exigências da Fifa para o uso.



"Eles garantiram que fosse um modelo que pudéssemos usar durante os jogos", explicou Vitinha.



