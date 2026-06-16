Comemoração de Mbappé em jogo da seleção francesa - Divulgação X @equipedefrance

Comemoração de Mbappé em jogo da seleção francesaDivulgação X @equipedefrance

Publicado 16/06/2026 22:36

Estados Unidos - Kylian Mbappé exaltou Pelé após a vitória da França sobre Senegal por 3 a 1 no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nesta terça-feira (16). O atacante brilhou com dois gols, chegou a 14 em Copas do Mundo e ultrapassou o Rei do Futebol, que tem 12.

Em rápido contato com o site 'ge' no estádio, o camisa 10 dos Bleus afirmou: "Ele é o rei, o melhor".

Mbappé disputa a Copa do Mundo pela terceira vez. Na edição de 2018, na Rússia, ele foi campeão com a seleção francesa. Já em 2022, no Catar, esteve com os Bleus na campanha do vice.

O próximo jogo da França será contra o Iraque. As duas seleções vão medir forças na próxima segunda-feira (22), a partir das 18h, na Filadélfia. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo I.

