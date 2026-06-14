Estados Unidos - O atacante Matheus Cunha adotou uma postura realista e direta ao analisar o futuro da seleção brasileira na Copa do Mundo. Após o empate por 1 a 1 contra Marrocos na estreia em Nova Jersey, o jogador do Manchester United evitou fazer projeções sobre até onde a equipe pode chegar no torneio, mas assegurou o compromisso do elenco na busca pela taça.
"Bem, não sou vidente, não trabalho com isso. Vamos fazer o nosso melhor para sermos campeões", disparou o camisa 9 ao ser questionado sobre as chances do Brasil.
Cunha, inclusive, reconheceu falhas da equipe que não podem se repetir ao longo do Mundial: "Sabemos da nossa qualidade. Não podíamos ter começado da forma como começamos, mas estamos prontos para a competição", admitiu.
Acionado pelo técnico Carlo Ancelotti aos 16 minutos da etapa complementar no lugar de Lucas Paquetá, o atacante atuou deslocado pelo lado esquerdo e teve uma participação discreta. Seu principal lance ofensivo ocorreu aos 36 minutos, em uma jogada individual dentro da área que acabou parada pelo desarme de Bouaddi.
Com um ponto conquistado na estreia, o Brasil aparece ao lado de Marrocos na vice-liderança do Grupo C. A Escócia lidera a chave de forma isolada após superar o Haiti por 1 a 0. O próximo compromisso da equipe comandada por Carlo Ancelotti será na sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), diante dos haitianos, na Filadélfia.
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