Seleção brasileira ficou devendo em estreia na Copa do Mundo de 2026 - Rafael Ribeiro / CBF

Seleção brasileira ficou devendo em estreia na Copa do Mundo de 2026Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 14/06/2026 13:39

é uma das principais conclusões tiradas pelos jogadores nas entrevistas após o

A seleção brasileira sofreu com a ansiedade da estreia na Copa do Mundo de 2026. Essanas entrevistas após o empate em 1 a 1 com Marrocos , para explicar o péssimo desempenho, especialmente no primeiro tempo.

"Sem dúvida, foi o que fez a gente jogar dessa maneira. Acredito que temos pontos positivos por conseguir reagir após tomar o gol. Depois, controlamos mais o jogo, o Mister mudou o Raphinha de lado, abriu o jogo e conseguimos nos adaptar melhor nessa formação", disse Vini Jr.

"A ansiedade, né? Às vezes quando estamos com muita energia e vontade acaba atrapalhando um pouco, mas a estreia não define o final do campeonato. A gente tem que ter tranquilidade e maturidade, saber que a gente pode sempre melhorar", avaliou Douglas Santos, um dos estreantes.

O problema desse argumento é que vai de encontro ao fato de sete jogadores do time titular já terem experiência em outras edições (Alisson, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Vini Jr e Raphinha). Além disso, e do péssimo desempenho tático brasileiro, o grande destaque de Marrocos foi o jovem de 18 anos Ayyoub Bouaddi, que comandou o meio de campo em seu primeiro jogo de Copa do Mundo.



"Acho que a gente fez um primeiro tempo ruim, muito nervosos nos primeiros 25 minutos, a ansiedade tomando um pouco conta do nosso jogo e acabamos tomando o gol. Acredito que depois do gol do Vini conseguimos começar a botar a bola no chão, no segundo tempo iniciamos muito melhor, com um controle muito melhor. Temos que melhorar, não dá para deixar essa ansiedade tomar conta", afirmou Lucas Paquetá.

"Acho que estreia de Copa é sempre um nervosismo a mais, fizemos um primeiro muito muito abaixo do que a gente vinha demonstrando, é autoavaliar, não deixar com que essa ansiedade tome conta da gente", completou.



Para Bruno Guimarães, o nervosismo da estreia não foi o único problema. Ao ser perguntado o que atrapalhou, a ansiedade ou a questão tática, respondeu:



"Acho que um pouco dos dois. Estreia é sempre difícil, a gente sabia que eles queriam a transição, acabamos errando alguns passes que não costumamos errar. Isso que acabou nos frustrando um pouco. Um erro ali de muitos jogadores acabou abaixando nossa confiança bastante, depois a gente melhorou na partida".



Já o estreante Luiz Henrique admitiu que a primeira partida no torneio pesou, mas que isso acabou depois que entrou em campo no segundo tempo.



"Estava um pouco ansioso, mas depois que entrei na partida e dei o primeiro toque na bola me senti mais à vontade".

Igor Thiago também considera que a ansiedade atrapalhou, mas considera que isso vai mudar a partir das próximas partidas. Ele foi um dos mais criticados no empate da seleção brasileira com o Marrocos.



"Acho que posso dizer que sim porque a maioria aqui está na primeira Copa. Mas os mais velhos têm nos abraçado e nos colocado na direção certa. No final acho que tudo vai dar certo"