Neymar participou de atividadeNelson Terme / CBF
Com Neymar, seleção brasileira faz trabalho na academia um dia depois da estreia na Copa
Atacante, de 34 anos, não tem previsão de retorno
Ancelotti publica mensagem de otimismo aos brasileiros: 'É só o começo'
Técnico segue confiante após o empate com Marrocos, na estreia na Copa do Mundo
Técnico destaca paciência e intensidade da Alemanha em vitória por 7 a 1
Seleção alemã superou a estreante Curaçao pela primeira rodada do Grupo E
Gols perdidos de Enner Valencia gera memes e comparações de lances contra Fluminense em 2023
Atacante equatoriano perdeu chances claras na derrota do Equador na estreia na Copa
Técnico do Uruguai explica lesão de Arrascaeta e garante: 'Tudo feito em consenso'
Meia-atacante está fora da estreia na Copa do Mundo, contra a Arábia Saudita
Torcedores do Japão recolhem lixo e limpam estádio após estreia na Copa
Hábito dos japoneses volta a chamar a atenção no Mundial
Com gol no final, Costa do Marfim vence o Equador na Copa do Mundo
Diallo foi o responsável por selar o triunfo dos marfinenses, aos 45 do segundo tempo
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