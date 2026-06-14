Neymar participou de atividade - Nelson Terme / CBF

Neymar participou de atividadeNelson Terme / CBF

Publicado 14/06/2026 14:51

Estados Unidos - Um dia depois da estreia na Copa do Mundo, a seleção brasileira realizou uma atividade física na academia, em Nova Jersey. O atacante Neymar, de 34 anos, fez parte do grupo que participou dos treinamentos nos Estados Unidos.

A tendência é que o camisa 10 volte a realizar atividades com bola nos gramados nesta semana. Apesar disso, a participação de Neymar na partida contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19) é improvável.

O Brasil não teve um bom começo na Copa do Mundo. Em duelo contra o Marrocos, em Nova Jersey, a equipe de Carlo Ancelotti não conseguiu ter o controle da partida e ficou no empate por 1 a 1.

Pela Copa do Mundo, o Brasil volta a jogar na próxima sexta-feira (19), contra o Haiti, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia. O último jogo da Seleção na fase de grupos será contra a Escócia, em Boston, no próximo dia 24 (quarta-feira), às 19h (de Brasília), em Miami.