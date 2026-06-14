Zagueiro Schlotterbeck comemora o gol de cabeça que recolocou a Alemanha na frente contra Curaçao - Divulgação / Instagram da seleção da Alemanha

Zagueiro Schlotterbeck comemora o gol de cabeça que recolocou a Alemanha na frente contra CuraçaoDivulgação / Instagram da seleção da Alemanha

Publicado 14/06/2026 15:59

No duelo entre a poderosa Alemanha e a estreante seleção de Curaçao, deu a lógica com uma impiedosa goleada alemã por 7 a 1, recordando o placar histórico na seleção brasileira, na semifinal de 2014. Nmecha, Schlotterbeck, Havertz (duas vezes), Musiala, Brown e Undav, com Comenencia descontando, marcaram os gols no Estádio de Houston, neste domingo (14).

Com o placar, a seleção alemã fica na liderança do grupo E, à espera do outro jogo, Costa do Marfim x Equador, que acontece ainda neste domingo (14), às 20h (de Brasília).

Primeiro tempo com gol histórico



Como esperado, os alemães tiveram início com um rolo compressor e rapidamente abriram o placar, aos 5 minutos, em linda troca de passes que terminou com a finalização de Nmecha. E teve três chances claras de ampliar.



Mas a Copa do Mundo é capaz de proporcionar momentos especiais como o surpreendente gol de Curaçao. Comenencia contou com desvio na zaga para enganar Neuer e marcar o primeiro do país na história do torneio, aos 20 minutos.

Incrivelmente o jogo mudou de mãos e ficou equilibrado, até a Alemanha resolver o duelo com dois gols antes do intervalo, em escanteio com Schlotterbeck, aos 37, e em pênalti cobrado por Havertz, aos 49.

Segundo tempo com domínio total da Alemanha

O massacre se confirmou após o intervalo. Logo no segundo minuto, Musiala marcou o quarto gol da Alemanha e Brown, o quinto, aos 22. Para fechar a maior goleada neste início de Copa do Mundo, Undav fez mais um, aos 32, e Havertz fechou o placar aos 43, com uma cavadinha.

Recorde de técnico de Curaçao

Apesar da goleada, Dick Advocaat entrou para a história como o técnico mais velho a comandar uma seleção na Copa do Mundo. O holandês tem 78 anos e se emocionou antes de a bola rolar.