Fernanda Gentil e Romário - Reprodução / Instagram

Fernanda Gentil e RomárioReprodução / Instagram

Publicado 14/06/2026 15:35

Rio - Fernanda Gentil decidiu comentar pela primeira vez a repercussão de uma interação com Romário durante a cobertura da Copa do Mundo na CazéTV. O momento aconteceu após o empate da Seleção Brasileira em 1 a 1 com o Marrocos e gerou debate nas redes sociais.



Na transmissão, a apresentadora questionou o ex-jogador sobre a possibilidade de o resultado ser encarado como uma derrota. Em resposta, Romário afirmou que quem pensava dessa forma "não entendia de futebol". A fala provocou reações entre internautas, que interpretaram o comentário como uma resposta direta à jornalista.

Ao vivo, a Fernanda Gentil sugeriu que esse empate foi derrota



Aí o Romário manda na lata: “quem não conhece muito de futebol, tem esse pensamento que você tem”



HAHAHAHAHAHAHA não foi em campo mas já é a maior bicuda da Copa pic.twitter.com/mWiRsQMERS — Paulo (@pauloap) June 14, 2026

Neste domingo (14), Fernanda aproveitou uma participação ao vivo para esclarecer a situação e negar qualquer desconforto com o tetracampeão mundial. "Para mim não foi assim como vocês estão imaginando, ou como pode ter parecido. Ali na hora, né, a gente está com ponto no ouvido, muito barulho, jogo, aquela coisa, o diretor falando, e ele respondendo ali, e a gente naquele clima maravilhoso. Eu e o Romário já trabalhamos juntos em outras oportunidades, nos conhecemos pessoalmente”, explicou.A apresentadora contou que só percebeu a dimensão da repercussão após o fim da transmissão. “E aí, enfim, saiu do jogo, cheguei em casa e começou a pipocar uma coisa ou outra: ‘Romário grosseiro’, ‘estúpido’… Gente, não foi isso e, em nenhuma das respostas, não foi isso que ele quis dizer”, afirmou.Segundo Fernanda, o assunto já havia sido discutido entre os dois nos bastidores antes de entrarem no ar. Ela destacou que Romário não direcionou o comentário a ela. “Assim, em off, a gente comentou antes que, poxa, um empate seria quase que uma derrota. Ele também concordou. Não foi que ele quis dizer que eu não soubesse. Ele quis dizer que quem pensa assim não entende muito, mas não que eu pense assim, muito menos que eu não entenda”, declarou.Apesar de entender a interpretação de parte do público, a jornalista reforçou que não houve qualquer atrito entre os dois. “Mas depois, vendo em casa, entendi a interpretação de muita gente, como dessa brasileira aqui, provavelmente, achou que ele pode ter sido um pouco estúpido ou grosseiro. Mas não foi a intenção. Está tudo certo, tudo maravilhoso”, disse.Fernanda também revelou que continuou conversando com Romário após o encerramento da transmissão e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu. “Depois a gente ficou lá um tempão, uns 20 anos conversando. Então, tudo esclarecido. E obrigada pelo carinho de todo mundo, dessa brasileira aqui também. Mas a melhor notícia é: segue o jogo.”