Brasileiros comemoram gols de outras seleçõesReprodução / X
Espírito de Copa! Brasileiros comemoram gols de outras seleções na web
Reações aos gols de seleções 'simpáticas' tomaram conta das redes
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Com 7 a 1, Alemanha ultrapassa Brasil como seleção com mais gols em Copas
Atropelo alemão sobre Curaçao é apenas a quarta vez que placar acontece no torneio
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