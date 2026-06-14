Brasileiros comemoram gols de outras seleçõesReprodução / X

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Os primeiros dias de Copa do Mundo têm despertado um espírito de companheirismo entre os torcedores. Nos países-sede, a comunhão entre os fãs têm gerado cenas cativantes. Já nas redes sociais, este sentimento tem levado os brasileiros a comemorar gols de outras seleções, consideradas "simpáticas".
Uma das bolas na rede que mais gerou reações foi a a primeira de Curaçao em Mundiais, para igualar o marcador durante a partida deste domingo (14), no primeiro tempo da derrota por 7 a 1 para a Alemanha. Outros gols comemorados pelos internautas foram os de Austrália, que venceu a Turquia nesta madrugada, e Catar, para empatar nos acréscimos contra a Suíça, no sábado (13). Confira:
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Brasileiros comemoram gols de outras seleções - Reprodução / X
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