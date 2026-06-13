Embolo abre o placar em Catar x Suíça ao cobrar pênalti para o time suíço - Reprodução / Instagram da seleção da Suíça

Embolo abre o placar em Catar x Suíça ao cobrar pênalti para o time suíçoReprodução / Instagram da seleção da Suíça

Publicado 13/06/2026 18:06

A Suíça teve tudo para ter uma vitória tranquila, mas abusou de perder chances no primeiro tempo e acabou punida praticamente no último lance do jogo, com o empate do Catar. O 1 a 1 teve como grande destaque o goleiro catari Abunada, que foi determinante para o placar surpreendente da principal favorita a líder no Grupo B, que termina a primeira rodada com os quatro times empatados com um ponto.

Domínio suíço no primeiro tempo

A Suíça abriu o placar logo aos 16 minutos, com Embolo cobrando pênalti cometido por Abunada em Freuler. E a verdade é que poderia ter goleado ainda no primeiro tempo. Foram ao menos cinco defesas importantes do goleiro catari, além de a zaga ter tirado quase em cima da linha outra bola.

Ao mesmo tempo, o Catar teve a chance de ter uma história de jogo diferente, mesmo dominado e com enorme dificuldade para atacar. Logo no primeiro minuto, o brasileiro naturalizado catari Edmilson Júnior perdeu cara a cara com Kobel. E ainda teve a bola do empate, mas parou em grande defesa com os pés do goleiro suíço.

Segundo tempo ganha emoção no fim

O panorama após o intervalo continuou o mesmo, com o controle do jogo pela Suíça, que seguiu martelando em busca do segundo gol, mas sem tanto ímpeto diante de uma defesa com uma linha que chegava a seis jogadores. Com isso, as chances não foram tão claras, à exceção de chutes cara a cara de Vargas, em cima de Abunada, e outro de Embolo, para fora.

Sem matar o jogo, sofreu ao menos dois sustos em raras chegadas em velocidade do Catar que não foram bem finalizadas. Mas a punição chegou no quinto minuto dos acréscimos, quando o zagueiro Khoukhi subiu mais alto que a defesa suíça e marcou de cabeça.

Situação e próximos jogos do grupo B

Com o empate, Suíça e Catar igualam Bósnia e Canadá, que empataram pelo mesmo placar na sexta-feira (12). Na segunda rodada, os suíços encaram os bósnios, na quinta-feira (19), às 16h (de Brasília). Já os canadenses pegam os cataris no mesmo dia, às 19h.