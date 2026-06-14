Alemanha goleou Curaçao por 7 a 1DFB/Max Galys
Goleada da Alemanha sobre Curaçao rende comparações com 7 a 1 no Brasil; veja os memes
Seleção alemã aplica goleada na estreia na Copa de 2026
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Alemanha atropela estreante Curaçao e aplica novo 7 a 1 em Copas
Com quatro gols no segundo tempo, seleção alemã mostra força em primeiro jogo do grupo E
Torcedores de Curaçao fazem a festa com primeiro gol da seleção em Copas; veja vídeo
Momento histórico foi registrado nas ruas do país
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