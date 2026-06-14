Alemanha goleou Curaçao por 7 a 1 - DFB/Max Galys

Alemanha goleou Curaçao por 7 a 1DFB/Max Galys

Publicado 14/06/2026 16:15 | Atualizado 14/06/2026 16:18

Rio - A Alemanha estreou com tudo na Copa do Mundo de 2026. A tetracampeã goleou a estreante Curaçao por 7 a 1 , neste domingo (14), em Houston, nos Estados Unidos, e mostrou porque é postulante ao título. A vitória rendeu comparações com a histórica goleada sobre o Brasil pelo mesmo placar, em 2014.

Nas redes sociais, os fãs de esporte não perderam a oportunidade de relembrar a história goleada da Alemanha sobre o Brasil por 7 a 1, na semifinal da Copa do Mundo de 2014. Entre as brincadeiras, muitos destacaram o trauma de ouvir frases como "lá vem eles de novo" ou "gol da Alemanha".

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Favorita no Grupo E e uma das candidatas ao título, a Alemanha se impôs desde o início diante da estreante Curaçao e abriu o placar aos seis minutos, com Nmecha. A seleção caribenha empatou com Comenencia, aos 21 minutos, e surpreendeu a todos. Foi o primeiro gol do país na história das Copas.

A alegria dos caribenhos durou pouco tempo. Ainda no primeiro tempo, a Alemanha marcou mais duas vezes com Schlotterbeck e Havertz, e abriu 3 a 1. Na etapa final, o domínio alemão foi maior e os tetracampeões marcaram mais quatro vezes com Musiala, Brown, Undav e Havertz.