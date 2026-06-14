Seleção da Alemanha que começou a partida histórica do 7 a 1 sobre Curaçao, na Copa do Mundo de 2026 - Divulgação / Instagram da seleção da Alemanha

Seleção da Alemanha que começou a partida histórica do 7 a 1 sobre Curaçao, na Copa do Mundo de 2026Divulgação / Instagram da seleção da Alemanha

Publicado 14/06/2026 16:25

Alemanha tornou-se a primeira a conseguir o feito duas vezes, o que também a colocou à frente do Brasil como a seleção com mais gols marcados na história da Copa do Mundo. A Copa do Mundo viu pela quarta vez em 24 edições uma goleada por 7 a 1 . E a, o que também a colocou à frente do Brasil como a seleção com mais gols marcados na história da Copa do Mundo.

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A seleção brasileira liderava esse ranking até este domingo (14), com 238 gols marcados nas 24 edições que disputou na história. Incluindo o de Vini Jr no 1 a 1 com o Marrocos, no sábado (13). que disputou na história. Incluindo o de Vini Jr no 1 a 1 com o Marrocos, no sábado (13).

A Alemanha vinha logo atrás, com 232, mas ao balançar as redes de Curaçao sete vezes, chegou a 239 gols na sua 22ª participação em Copas do Mundo. A terceira colocada é a Argentina, muito atrás, com 152.

Os quatro 7 a 1 em Copas do Mundo



A goleada impiedosa fez a Alemanha repetir o placar histórico que conseguiu fazer em cima da seleção brasileira na semifinal da Copa de 2014, no Mineirão. E o goleiro Neuer é o único a estar presente em ambas.

Além dessas goleadas alemãs, somente outros dois países conseguiram esse placar elástico. Um deles foi o próprio Brasil, na vitória em casa por 7 a 1 sobre a Suécia, na Copa do Mundo de 1950. E o outro foi a Itália, que goleou pelo mesmo placar os Estados Unidos em 1934.