Torcedor da Alemanha exibe camisa do 7 a 1 sobre o BrasilReprodução
Alemanha 7 x 1 Curaçao.— Caio (@CaioEngPat) June 14, 2026
E o torcedor Alemão não perdeu a oportunidade de dar uma zoada no Brasil. pic.twitter.com/Ao24TGAyUb
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Torcedor da Alemanha exibe camisa do 7 a 1 sobre o BrasilReprodução
Alemanha 7 x 1 Curaçao.— Caio (@CaioEngPat) June 14, 2026
E o torcedor Alemão não perdeu a oportunidade de dar uma zoada no Brasil. pic.twitter.com/Ao24TGAyUb
Torcedor alemão exibe camisa do 7 a 1 sobre o Brasil e viraliza
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