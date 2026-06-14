Torcedor da Alemanha exibe camisa do 7 a 1 sobre o Brasil - Reprodução

Torcedor da Alemanha exibe camisa do 7 a 1 sobre o BrasilReprodução

Publicado 14/06/2026 17:15

Rio - A Alemanha aplicou mais uma goleada por 7 a 1 na história das Copas do Mundo. Na estreia da edição de 2026, a seleção alemã goleou a estreante Curaçao pelo mesmo placar que venceu o Brasil na semifinal do Mundial de 2014. Na arquibancada, um torcedor alemão aproveitou para relembrar a histórica vitória sobre a seleção brasileira.

Alemanha 7 x 1 Curaçao.



E o torcedor Alemão não perdeu a oportunidade de dar uma zoada no Brasil. pic.twitter.com/Ao24TGAyUb — Caio (@CaioEngPat) June 14, 2026

Na estreia, a Alemanha confirmou o favoritismo sobre a estreante Curaçao. A tetracampeã mundial se impôs desde o início e abriu o placar logo aos seis minutos, com Nmecha. A seleção caribenha empatou aos 21, com Comenencia, que fez o primeiro gol da história do país em Copas do Mundo. Porém, os alemães marcaram com Schlotterbeck e Havertz ainda na primeira etapa.

Na etapa final, a Alemanha foi ainda mais dominante. Nos primeiros 20 minutos, marcou duas vezes com Musiala e Brown. Na reta final, Undav e Havertz fecharam o placar: 7 a 1. Foi neste momento que um torcedor alemão ganhou holofote na arquibancada com a camisa que recordava a história goleada sobre o Brasil, na semifinal da Copa de 2014.

Com a vitória, a Alemanha se isolou na liderança do Grupo E. No outro jogo da chave, Costa do Marfim e Equador se enfrentam ainda neste domingo (14), às 20h (de Brasília), na Filadélfia, nos Estados Unidos. Na próxima rodada, os alemães enfrentam os costa-marfinenses, no próximo sábado (20), às 17h, em Toronto, no Canadá.