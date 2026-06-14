Técnico japonês se emociona durante o hino - Reprodução / X

Técnico japonês se emociona durante o hinoReprodução / X

Publicado 14/06/2026 17:45

Estados Unidos - A estreia do Japão na Copa do Mundo, contra a Holanda, começou emocionante para o técnico Hajime Moriyasu. À frente da seleção desde 2018, o comandante cantou o hino japonês com os olhos marejados, a poucos minutos do início da partida.

A partida entre Japão e Holanda começou às 17h (de Brasília) deste domingo (14), no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Ambas as seleções fazem parte do grupo F, que também conta com Suécia e Tunísia.

Veja vídeo do técnico japonês emocionado