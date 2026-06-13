Agentes do FBI fazem patrulhamento em estádio da Copa do MundoEtienne Laurent / AFP
Um porta-voz da polícia de Kansas City confirmou que duas pessoas foram detidas na noite de sexta-feira. A falta de materiais foi percebida quando funcionários da Federação Inglesa de Futebol descarregavam os equipamentos no Swope Soccer Village, o complexo onde a delegação ficará concentrada.
A imprensa britânica noticiou que entre os itens subtraídos estavam bolas de futebol e chuteiras. A Federação Inglesa confirmou o incidente, mas se negou a fornecer mais detalhes, alegando que havia uma investigação policial em andamento.
O prefeito de Kansas City, Quinton Lucas, afirmou que havia um operação integrada entre autoridades locais, estaduais e federais para determinar exatamente onde o crime ocorreu e se há mais pessoas envolvidas.
A Inglaterra escolheu Kansas City, uma das cidades-sede da Copa, como sua base devido à sua localização, mas não tem nenhum de seus jogos na fase de grupos programado para o estádio da cidade A equipe, que está no Grupo L, estreia na Copa no dia 17 de junho contra a Croácia, em Dallas. Depois, enfrenta Gana em Boston, no dia 23 de junho, e fecha a primeira fase contra o Panamá em Nova Jersey, em 27 de junho.
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