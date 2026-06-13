Agentes do FBI fazem patrulhamento em estádio da Copa do Mundo - Etienne Laurent / AFP

Agentes do FBI fazem patrulhamento em estádio da Copa do MundoEtienne Laurent / AFP

Publicado 13/06/2026 21:37

A polícia de Kansas City recuperou a maior parte dos equipamentos da delegação da Inglaterra, principalmente chuteiras, furtados na noite de sexta-feira. O crime aconteceu enquanto a equipe fazia o deslocamento de sua bagagem da Flórida para Kansas City, que será a base da seleção comandada por Thomas Tuchel durante a primeira fase da Copa do Mundo.



Um porta-voz da polícia de Kansas City confirmou que duas pessoas foram detidas na noite de sexta-feira. A falta de materiais foi percebida quando funcionários da Federação Inglesa de Futebol descarregavam os equipamentos no Swope Soccer Village, o complexo onde a delegação ficará concentrada.



A imprensa britânica noticiou que entre os itens subtraídos estavam bolas de futebol e chuteiras. A Federação Inglesa confirmou o incidente, mas se negou a fornecer mais detalhes, alegando que havia uma investigação policial em andamento.