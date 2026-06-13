Estreia do Brasil na Copa do Mundo rendeu memes na WebReprodução / Internet
Empate entre Brasil e Marrocos gera memes na Web; confira
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Brasil saiu atrás e buscou o empate contra o Marrocos
Empate entre Brasil e Marrocos gera memes na Web; confira
Seleção saiu atrás no placar, mas Vini Jr marcou e deixou tudo igual na estreia na Copa do Mundo
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