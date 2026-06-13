Estreia do Brasil na Copa do Mundo rendeu memes na WebReprodução / Internet

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O Dia
Estados Unidos - O Brasil estreou na Copa do Mundo neste sábado (13) e ficou no empate por 1 a 1 com Marrocos, pela rodada de abertura do Grupo C, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Os internautas não perdoaram e repercutiram o confronto nas redes sociais. Veja memes:
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Estreia do Brasil na Copa do Mundo rendeu memes na Web - Reprodução / Internet
Estreia do Brasil na Copa do Mundo rendeu memes na Web - Reprodução / Internet
Estreia do Brasil na Copa do Mundo rendeu memes na Web - Reprodução / Internet
Estreia do Brasil na Copa do Mundo rendeu memes na Web - Reprodução / Internet
Estreia do Brasil na Copa do Mundo rendeu memes na Web - Reprodução / Internet
Estreia do Brasil na Copa do Mundo rendeu memes na Web - Reprodução / Internet
Estreia do Brasil na Copa do Mundo rendeu memes na Web - Reprodução / Internet
Estreia do Brasil na Copa do Mundo rendeu memes na Web - Reprodução / Internet
Estreia do Brasil na Copa do Mundo rendeu memes na Web - Reprodução / Internet
Com o resultado, a seleção brasileira somou um ponto e ficou na segunda posição na chave. O próximo compromisso será contra o Haiti, sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do torneio internacional. 