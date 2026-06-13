Harry Kane em ação pela seleção inglesaAdrian Dennis / AFP
Kane, capitão da equipe, falou sobre a expectativa dos ingleses para a estreia contra a Croácia, na próxima quarta-feira (17), em Arlington, Texas, pelo Grupo L.
"Tudo tem sido do mais alto nível, por isso sentimos que chegamos a esta fase da concentração muito bem preparados", afirmou. "A forma como trabalhamos, treinamos e preparamos os jogos, e também a união do grupo. Além disso, o descanso, a recuperação", destacou Kane.
O atacante do Bayern de Munique, de 32 anos, disse que, agora em Kansas City, a equipe pode "começar a sentir a verdadeira emoção da Copa do Mundo". "Obviamente, ainda faltam alguns dias para o primeiro jogo, mas é aqui que a coisa fica séria", acrescentou.
"Esta será a nossa casa pelas próximas seis semanas, se tudo correr bem, e mal podemos esperar para começar."
Kane destacou que a vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica foi "excelente do início ao fim", antes de uma estreia que promete ser complicada contra a seleção croata.
O técnico dos 'Three Lions', o alemão Thomas Tuchel, afirmou que seus jogadores estão "prontos para começar".
Além de Inglaterra e Croácia, o Grupo L da Copa do Mundo conta com Gana e Panamá.
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