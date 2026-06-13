Salah em ação pela seleção egípcia - Kirk Irwin / Getty Images via AFP

Salah em ação pela seleção egípciaKirk Irwin / Getty Images via AFP

Publicado 13/06/2026 18:33 | Atualizado 13/06/2026 18:44

Estados Unidos - A seleção do Egito entrará em campo na Copa do Mundo de 2026 com um uniforme modificado. Por imposição da Fifa, os "Faraós" foram obrigados a remover as sete estrelas de seu escudo, que representam os títulos da Copa Africana de Nações (CAN), e a alterar a cor da numeração das camisas desenvolvidas pela Puma.

A determinação cumpre um regulamento estrito da entidade máxima do futebol, que permite a inserção de estrelas nos uniformes apenas para celebrar títulos da própria Copa do Mundo. A única exceção histórica é o Uruguai, autorizado a estampar quatro estrelas devido às conquistas mundiais de 1930 e 1950 e aos ouros olímpicos de 1924 e 1928, organizados pela Fifa na época.

Além da exclusão dos símbolos das conquistas de 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 e 2010, os egípcios tiveram que substituir a cor dourada de seus tradicionais números pelo branco. A Fifa adotou uma linha rígida sob a justificativa de que a alteração é crucial para otimizar a identificação dos jogadores e garantir a visibilidade nas transmissões.



A seleção do Egito está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Irã, Nova Zelândia e Bélgica. O primeiro compromisso será contra os europeus, na segunda-feira (15), às 16h (de Brasília).

