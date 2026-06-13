Guga está nos EUA para apoiar a SeleçãoReprodução / X
Jogador do Fluminense é flagrado indo para jogo do Brasil nos Estados Unidos
Seleção estreia contra Marrocos neste sábado (13)
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Torcida lota Copacabana e demonstra confiança na estreia do Brasil na Copa do Mundo
Arena reúne milhares de torcedores para acompanhar o confronto entre Brasil e Marrocos
Torcedores comemoram decisão de Ancelotti de colocar jogadores do Flamengo no banco em estreia
Internautas aprovaram a presença de Douglas Santos e Ibañez entre os titulares
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Suíça desperdiça inúmeras chances e leva empate do Catar nos acréscimos
Seleção europeia domina praticamente o jogo todo, mas tem atitude indolente e fica no 1 a 1
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