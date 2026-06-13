Guga está nos EUA para apoiar a Seleção - Reprodução / X

Guga está nos EUA para apoiar a SeleçãoReprodução / X

Publicado 13/06/2026 18:25

Estados Unidos - O lateral-direito Guga, do Fluminense, está nos Estados Unidos para acompanhar a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo. O jogador foi flagrado por uma equipe de repórteres da "ESPN" com a camisa azul do Brasil nos arredores do estádio MetLife Stadium, localizado em East Rutherford, Nova Jersey.

"Estou indo para o esquenta, tenho uns amigos lá e depois eu volto. Está uma loucura aqui. Estou confiante, no mínimo 2 a 0 para o Brasil", disse em conversa com repórteres da ESPN.

O Brasil irá para campo com: Alisson, Ibañez, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago.

A seleção brasileira faz sua estreia neste sábado (13) contra Marrocos, às 19h (de Brasília). A partida irá acontecer em Nova Jersey. Haiti e Escócia também fazem parte do Grupo C da Copa do Mundo.