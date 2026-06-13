Ancelotti surpreendeu na escalação da Seleção Rafael Ribeiro / CBF,
Ancelotti surpreende, e Brasil está escalado com novidades para a estreia da Copa
Danilo e Alex Sandro ficam no banco de reservas
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Torcedores mostram confiança com estreia do Brasil na Copa e divergem sobre Neymar
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Departamento de polícia de Boston, nos Estados Unidos, comentou o episódio
Estreia de Ancelotti pela Seleção na Copa é destaque em jornal europeu: 'Orgulho da Itália'
Treinador, de 67 anos, fará sua estreia na função na competição
Neymar estará no banco de reservas e vai acompanhar estreia do Brasil na Copa
Mesmo vetado pelo departamento médico, camisa 10 assistirá ao jogo contra Marrocos com o elenco
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