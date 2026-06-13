Ancelotti surpreendeu na escalação da Seleção Rafael Ribeiro / CBF,

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Estados Unidos - A Seleção está escalada para a estreia da Copa do Mundo e Carlo Ancelotti surpreendeu nas suas escolhas. Diferente do esperado, Danilo e André Santos, ambos do Flamengo serão reservas, Ibañez e Douglas Santos serão titulares. Além deles, Igor Thiago começa a partida e Matheus Cunha fica no banco.
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O Brasil irá para campo com: Alisson, Ibañez, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vini Jr e Igor Thiago.
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A Seleção tem força praticamente máxima para a partida. A única exceção é Neymar, que se recupera de lesão na panturrilha direita, ficará no banco, mas sem condições de jogo.
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A seleção brasileira faz sua estreia neste sábado (13) contra Marrocos, às 19h (de Brasília). A partida irá acontecer em Nova Jersey. Haiti e Escócia também fazem parte do Grupo C da Copa do Mundo.