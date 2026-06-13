Bruna Biancardi rompe silêncio sobre polêmica com Amanda Kimberlly na Copa - Reproduçõ / Instagram

Bruna Biancardi rompe silêncio sobre polêmica com Amanda Kimberlly na Copa Reproduçõ / Instagram

Publicado 13/06/2026 14:26 | Atualizado 13/06/2026 14:28

Rio - Bruna Biancardi decidiu se pronunciar neste sábado (13) após rumores sobre uma suposta interferência sua nos planos de viagem de Amanda Kimberlly e da filha Helena para a Copa do Mundo. A influenciadora respondeu às especulações em uma publicação nas redes sociais e negou a informação.



Segundo a versão que circulou na internet, Bruna teria pedido a Neymar que não convidasse Amanda e Helena para acompanhar os jogos do torneio nos Estados Unidos. A repercussão do assunto levou a influenciadora a comentar o caso diretamente.



“Fonte: invenções da sua cabeça. Coloca a fonte aí (risos). Ou essa tentativa de incitar hate em mim foi porque eu não topei dar a entrevista que vocês pediram a respeito dos meus looks da Copa? Pode ser, né”, escreveu.



Enquanto o assunto repercutia nas redes, Bruna já estava nos Estados Unidos para acompanhar a participação do Brasil na Copa do Mundo. Ela viajou na última quinta-feira (11) ao lado das filhas Mavie e Mel, fruto de seu relacionamento com Neymar. A família está hospedada em Orlando em uma casa de luxo de R$ 30 milhões.

Polêmica antiga



Os rumores também reacenderam especulações sobre uma possível rivalidade entre Bruna e Amanda Kimberlly. Em agosto do ano passado, as duas estiveram no centro de uma polêmica após Bruna publicar e apagar uma foto que mostrava as filhas de Neymar, incluindo Helena.



Na época, Amanda esclareceu que nunca proibiu a influenciadora de compartilhar imagens da menina, mas explicou que preferia ser avisada antes de qualquer publicação por causa da exposição da filha.

