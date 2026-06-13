Bruna Biancardi rompe silêncio sobre polêmica com Amanda Kimberlly na Copa Reproduçõ / Instagram
Segundo a versão que circulou na internet, Bruna teria pedido a Neymar que não convidasse Amanda e Helena para acompanhar os jogos do torneio nos Estados Unidos. A repercussão do assunto levou a influenciadora a comentar o caso diretamente.
“Fonte: invenções da sua cabeça. Coloca a fonte aí (risos). Ou essa tentativa de incitar hate em mim foi porque eu não topei dar a entrevista que vocês pediram a respeito dos meus looks da Copa? Pode ser, né”, escreveu.
Enquanto o assunto repercutia nas redes, Bruna já estava nos Estados Unidos para acompanhar a participação do Brasil na Copa do Mundo. Ela viajou na última quinta-feira (11) ao lado das filhas Mavie e Mel, fruto de seu relacionamento com Neymar. A família está hospedada em Orlando em uma casa de luxo de R$ 30 milhões.
Os rumores também reacenderam especulações sobre uma possível rivalidade entre Bruna e Amanda Kimberlly. Em agosto do ano passado, as duas estiveram no centro de uma polêmica após Bruna publicar e apagar uma foto que mostrava as filhas de Neymar, incluindo Helena.
Na época, Amanda esclareceu que nunca proibiu a influenciadora de compartilhar imagens da menina, mas explicou que preferia ser avisada antes de qualquer publicação por causa da exposição da filha.
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