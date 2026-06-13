Carlo Ancelotti já definiu o time titular da seleção brasileira para estreia na Copa do Mundo de 2026Rafael Ribeiro / CBF
Brasil titular tem meio time diferente de primeiro jogo de Ancelotti
Nomes que começaram jogando há um ano nem sequer foram convocados para a Copa do Mundo
Jogadores que estavam em estreia na Copa de 2022
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