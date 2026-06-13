Carlo Ancelotti já definiu o time titular da seleção brasileira para estreia na Copa do Mundo de 2026 - Rafael Ribeiro / CBF

Carlo Ancelotti já definiu o time titular da seleção brasileira para estreia na Copa do Mundo de 2026Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/06/2026 12:43

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo neste sábado (13), às 19h (de Brasília), contra Marrocos, e vai a campo com uma escalação nunca testada. Ao identificar a necessidade de mudanças após os dois amistosos de preparação, Carlo Ancelotti definiu uma equipe que tem apenas seis nomes que foram titulares em sua primeira partida, há pouco mais de um ano.



Naquele 0 a 0 com o Equador, em 5 de junho de 2025, Alisson, Marquinhos, Alex Sandro, Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr foram titulares e seguem na equipe. Já Vanderson, Alex, Gerson, Estêvão e Richarlison nem sequer foram convocados, mas por motivos distintos.



Os dois primeiros agradam a Ancelotti, mas sofreram com problemas físicos ao longo do último ano e por isso não tiveram chance. Já o volante do Cruzeiro e o atacante do Tottenham ficaram fora por questão técnica, enquanto o jogador do Chelsea era nome certo na Copa até sofrer grave lesão muscular e não se recuperar a tempo.

Com essas mudanças, Danilo, Gabriel Magalhães, Lucas Paquetá, Matheus Cunha e Raphinha são as "novidades" em comparação ao primeiro jogo com o técnico italiano.



Jogadores que estavam em estreia na Copa de 2022



Por outro lado, a escalação da seleção brasileira para a estreia na Copa do Mundo de 2026 é muito mais parecida com os titulares de 2022, com Tite. Nada menos do que oito nomes estiveram na estreia há quatro anos, no 2 a 0 sobre a Sérvia.



Os três jogadores que não estão agora são Neymar, que está no grupo mas não tem condições físicas para jogar, Thiago Silva e Richarlison.