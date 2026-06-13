Presidente Lula gravou vídeo com camisa da seleção brasileira para enviar recado a jogadores - Reprodução de Instagram

Presidente Lula gravou vídeo com camisa da seleção brasileira para enviar recado a jogadoresReprodução de Instagram

Publicado 13/06/2026 10:47

O presidente Lula aproveitou a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 para mandar uma mensagem a jogadores e Carlos Ancelotti. Horas antes do jogo contra Marrocos, neste sábado (13) às 19h (de Brasília), o político deu incentivo, mas também fez alguns pedidos que gostaria de ver em campo.



"Além de jogar bola, que vocês sabem, joguem com um pouco de alma. Quando cair, levante. Quando cair, não fique reclamando. Levante e vá tirar a bola do adversário", afirmou em vídeo publicado nas redes sociais.



Lula ainda fez um apelo aos jogadores ao mostrar preocupação com uma certa falta de objetividade do time: "Lembrem-se de uma coisa: o que vale é chutar a bola no gol do adversário. O que vale é lutar. Então, sempre que puder, chute. Pelo amor de Deus, chute".



O presidente ainda foi sincero sobre o que acha da seleção brasileira em comparação com outras equipes da Copa do Mundo. Ainda assim, mostrou confiança e deixou um recado a Carlo Ancelotti.



"Nós não temos a melhor seleção do mundo, mas nós temos a melhor seleção do Brasil. É ela que você escolheu, são jogadores que você sabe que podem fazer o que você espera. Ancelotti, diga para eles, você que tem experiência, foi um grande jogador. O que vale é a garra, a coesão, a unidade e harmonia do time. Eles têm de estar bem, motivados e precisam jogar pensando no povo brasileiro que está precisando de uma vitória", disse.



E ainda previu o que pode acontecer com o italiano se conseguir conquistar o título. "Se você conseguir isso, você vai virar o nosso herói, como foi o Zagallo, o Feola, o Parreira, o Felipão... Time você tem. Copa do Mundo não se disputa, ela se ganha".