Presidente Lula gravou vídeo com camisa da seleção brasileira para enviar recado a jogadoresReprodução de Instagram
Lula envia recado a Ancelotti e dá dicas à Seleção: 'Pelo amor de Deus, chutem'
Presidente da República admite que time brasileiro não é o melhor, mas acredita no hexa
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É hoje! Saiba tudo sobre a estreia do Brasil na Copa do Mundo contra o Marrocos
Seleção comandada por Carlo Ancelotti inicia a busca pelo sexto título mundial
Diferentes gerações vivem jejum de 24 anos do Brasil e compartilham mesmo sonho
Comandados de Ancelotti buscam repetir feito da Seleção de 1994 e encerra esse longo período sem conquistar o mundo
Vitorioso e querido: as inspirações que influenciaram Ancelotti como técnico
Comandante da seleção brasileira inicia novo desafio na longa carreira com a Copa do Mundo
Técnico do Marrocos destaca qualidade do Brasil, mas avisa: 'Não temos medo'
Mohamed Ouahbi também falou de Neymar e Ancelotti em entrevista coletiva
Marrocos tem jogadores naturalizados como trunfo para enfrentar o Brasil
Grandes destaques do rival da Seleção na estreia nasceram em outros países
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