Agentes do FBI fazem patrulhamento em estádio da Copa do Mundo - Etienne Laurent / AFP

Agentes do FBI fazem patrulhamento em estádio da Copa do MundoEtienne Laurent / AFP

Publicado 13/06/2026 07:45

Os preparativos da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026 foram afetados pelo roubo de equipamentos de treino antes da chegada da equipe à sua base em Kansas City, neste sábado (13).



Bolas e chuteiras estão entre os itens supostamente roubados após veículos que transportavam o material para o Swope Soccer Village, o centro de treinamento da Inglaterra em Kansas City, terem sido arrombados, segundo a BBC.



A Federação Inglesa de Futebol confirmou à Press Association que houve um incidente, mas informou que não poderia fornecer mais detalhes, uma vez que o caso está sendo investigado pela polícia.

"Estamos investigando um possível roubo de equipamentos de um veículo da equipe que chegou a Kansas City nesta noite com alguns itens faltando. A investigação está em andamento", declarou o Departamento de Polícia de Kansas City, no Missouri, ao jornal Daily Mail.



A 'BBC' noticiou que duas pessoas foram presas em conexão com o incidente.

A seleção comandada por Thomas Tuchel tem treino marcado para este sábado, às 19h (horário de Brasília), no Swope Soccer Village, após a viagem vinda da Flórida, onde disputou seu último amistoso contra a Costa Rica na quarta-feira.



A Inglaterra fará sua estreia na Copa do Mundo na quarta-feira contra a Croácia, pelo Grupo L, chave que também conta com Gana e Panamá.



