Romário, ídolo da Seleção, foi campeão do mundo em 1994 - Érica Martin / Agência O Dia

Romário, ídolo da Seleção, foi campeão do mundo em 1994Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 13/06/2026 07:00

Rio - Campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994, Romário mostrou confiança no Brasil para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao DIA, o ex-atacante demonstrou otimismo com a convocação e reforçou a crença de que a equipe do técnico Carlo Ancelotti tem condições de lutar pelo tão sonhado hexa.

"Claro! É Brasil! Cinco estrelas no peito. Na Copa, camisa conta muito. Tem um clube restrito de campeões. E o Brasil ainda é o maior deles. Como não acreditar? Os grandes favoritos são França e Espanha. Mas Brasil, Argentina, Inglaterra e Portugal correm por fora", disse Romário.

Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994 Divulgação / Fifa

Sobre a lista de convocados, o ex-jogador aprovou praticamente todas as escolhas feitas pela comissão técnica. Questionado sobre o retorno de Neymar, Romário demonstrou satisfação com a convocação e reforçou confiança nos nomes escolhidos: "Concordo com 90% da lista. Achei muito boa, no geral são os melhores que temos. Agora é torcer para o time encaixar, se preparar bem e ir para cima", avaliou.

Na visão de Romário, a chegada de Carlo Ancelotti pode representar um diferencial importante para o Brasil na busca pelo hexa. O italiano assume a Seleção respaldado por uma carreira repleta de títulos nos maiores clubes do futebol mundial. Além disso, o treinador tem um histórico de boas relações com os jogadores brasileiros. No caso mais recente, com Vini Jr no Real Madrid.

"Ancelotti é um dos treinadores mais vitoriosos do mundo. Já foi campeão em tudo quanto é lugar, treinou os principais clubes. Ele traz pra Seleção, com certeza, toda essa experiência. Os jogadores falam muito bem dele. Tenho certeza de que fará um bom trabalho. Agora, tem de ganhar", destacou.

Romário festeja gol em vitória sobre a Rússia, na estreia da Copa do Mundo de 1994 John G. Mabanglo / AFP

Herói do tetracampeonato em 1994, Romário liderou a seleção brasileira com cinco gols e uma assistência em sete jogos. Um dos pilares ofensivos do Brasil naquela Copa do Mundo, o Baixinho atuou durante os 90 minutos em todas as partidas. Confiante no hexa, o ex-jogador vê a equipe de Carlo Ancelotti bem representada ofensivamente e rasgou elogios para os atacantes.

"Gosto muito do garoto Endrick. Esse menino tem estrela, além de muito futebol. Parte pra cima, sabe definir. Pode ser um grande camisa 9. O Igor Thiago é um centroavante clássico, rompedor. Pode ser uma alternativa para momentos do jogo", afirmou Romário, que também elogiou Rayan:

"Defendo a convocação dele. É um atacante completo, forte, veloz e chuta muito bem. Está mandando bem na Inglaterra e mereceu estar na lista. Pode ser uma das boas surpresas na Copa", finalizou.