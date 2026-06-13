Sandra Aguayo, Claudia Fernandez e Carolina Paredes - Érica Martin / Agência O DIA

Sandra Aguayo, Claudia Fernandez e Carolina ParedesÉrica Martin / Agência O DIA

Publicado 13/06/2026 06:00

Rio - Enquanto muitos fãs de futebol foram para os Estados Unidos, Canadá e México assistir in loco a Copa do Mundo, outros escolheram acompanhar o início do torneio no Brasil. Mas será que essa relação de afeto com aquele que é conhecido como o "país do futebol" se estende ao campo, fazendo-os torcer pela Amarelinha na briga pela taça? Foi isso o que a reportagem de O DIA quis descobrir ao conversar com "gringos" que passam férias no Rio.

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Nascido em Nova Iorque, nos EUA, Perry Abram, de 20 anos, "turistou" pela Cidade Maravilhosa ao lado da namorada, a brasileira Julia Nobrega, de 19. Arriscando algumas palavras em português, o estudante declarou que a sua torcida vai para a Seleção, que estreia no torneio mundial neste sábado (13), às 19h, contra o Marrocos.

O casal conheceu os arredores do Maracanã, na Zona Norte, e tirou fotos em frente à Estátua do Bellini, um dos maiores símbolos do futebol carioca. De Natal, no Rio Grande do Norte, ela ressaltou a emoção que sentiu no local. "Eu fico nervosa porque estamos na época que queremos o hexa. E a gente vem aqui, olha e sente as memórias. O Maracanã já foi o maior estádio do mundo e ainda é o maior do Brasil. É um símbolo", pontuou.



Julia está confiante: "[O Hexa], vem. Tem que vir! Eu fico vendo brasileiro que não está torcendo para o Hexa...A gente tem que torcer, entendeu? Independente da realidade", opinou Julia, que também não escondeu a ansiedade para assistir o campeonato em meio à energia carioca.

"Estou com expectativas bem altas porque o Rio é animado. Estou muito ansiosa para a gente assistir ao jogo e se unir como um país". O casal pretende acompanhar às partidas em algum estabelecimento na Rua Arnaldo Quintela. "Tem uma rua em Botafogo que tem uns barzinhos que é bem legal", contou a estudante.

Aproveitando férias em família, a argentina Sonia Sosa, 49, também esteve nos arredores do estádio. Pela primeira no Rio, contou que o objetivo principal é curtir a viagem, inclusive, na Região do Lagos. "Não conhecia o lugar [Rio]. E vamos passar o resto dos dias em Búzios. E é como um presente de aniversário para vários integrantes da família", revelou ela.



Apesar de não ter viajado por causa do torneio, pretende vibrar pelo seu país. "Queremos o melhor para a Argentina". Em tom descontraído, Sonia mencionou a clássica rivalidade entre os times dos eternos ídolos, Pelé (1940-2022) e Maradona (1960-2020). "Sempre tem a rivalidade. Mas é porque [os dois] são bons".



Natural do Chile, Claudia Fernandez, 49 anos, posou para cliques no mesmo monumento, localizado em frente ao Maracanã. Como o seu país de origem não está na Copa, a assistente social já decidiu qual time quer que vença. "O Brasil, claro", disse ela, animada.

A turista está se divertindo em uma viagem de cerca de uma semana ao lado das amigas, Sandra Aguayo, 44, e Carolina Paredes, 49. No "país do futebol", o trio vai procurar um restaurante para acompanhar as partidas durante a estadia.



O chileno Martín Améstica, 33, também visitou o local e lamentou a desclassificação do país do coração. Com isso, o engenheiro vai torcer para o time verde-amarelo. "Sim, vamos [torcer] para o Brasil". Com a 'amarelinha', ele resumiu a passagem pelo Rio em uma palavra: "Maravilhosa".



Próximo a outro ponto turístico, na Escadaria Selarón, na Lapa, região central, o espanhol Jose Burgos Trejo, 37, deseja que a sua seleção leve a tão sonhada taça. No entanto, também se rendeu aos encantos da Seleção, vestindo, inclusive, a camisa verde-amarela. "[Vou torcer] Primeiramente para a Espanha, depois o Brasil".

Ao lado do amigo, Fernando Gutierrez, 38, o funcionário público comentou que pretendia assistir aos jogos na Arena Fan Fest, em Copacabana, na Zona Sul. "Mas acabaram os ingressos", contou Jose. O plano B, por enquanto, é algum estabelecimento nos arredores de onde estão hospedados, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste.



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