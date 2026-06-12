Anitta leva rebolado brasileiro para palco da Copa do Mundo nos EUAAFP
Anitta > seleção brasileira atual pic.twitter.com/h0EZKP3sAb— Babi (@babi) June 12, 2026
O evento aconteceu pouco antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai, válida pelo Grupo D da competição. A cerimônia foi apresentada pelo ator Jason Sudeikis, conhecido pelo trabalho na série "Ted Lasso".
Além de Anitta, o palco reuniu nomes de destaque da música internacional, como Katy Perry, Lisa, do Blackpink, Future, Rema e Tyla.
Esta é a primeira vez que uma Copa do Mundo conta com três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede. A programação começou na quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México, com apresentações de Shakira, Burna Boy, J Balvin e Tyla.
Já a celebração realizada no Canadá aconteceu nesta sexta-feira, em Toronto, e teve shows de Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara.
Com a apresentação em Los Angeles, Anitta passou a integrar a lista de artistas que participaram da abertura da primeira Copa do Mundo sediada simultaneamente por três países: Estados Unidos, Canadá e México.
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