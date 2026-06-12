Anitta leva rebolado brasileiro para palco da Copa do Mundo nos EUA - AFP

Anitta leva rebolado brasileiro para palco da Copa do Mundo nos EUAAFP

Publicado 12/06/2026 21:35 | Atualizado 12/06/2026 21:54

Rio - Anitta foi uma das atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 realizada nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (12). A cantora brasileira se apresentou no SoFi Stadium, em Los Angeles, durante a última das três festas preparadas pela Fifa para marcar o início do torneio. Assista:

Anitta > seleção brasileira atual pic.twitter.com/h0EZKP3sAb — Babi (@babi) June 12, 2026



O evento aconteceu pouco antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai, válida pelo Grupo D da competição. A cerimônia foi apresentada pelo ator Jason Sudeikis, conhecido pelo trabalho na série "Ted Lasso".



Além de Anitta, o palco reuniu nomes de destaque da música internacional, como Katy Perry, Lisa, do Blackpink, Future, Rema e Tyla.



Esta é a primeira vez que uma Copa do Mundo conta com três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede. A programação começou na quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México, com apresentações de Shakira, Burna Boy, J Balvin e Tyla. O evento aconteceu pouco antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai, válida pelo Grupo D da competição. A cerimônia foi apresentada pelo ator Jason Sudeikis, conhecido pelo trabalho na série "Ted Lasso".Além de Anitta, o palco reuniu nomes de destaque da música internacional, como Katy Perry, Lisa, do Blackpink, Future, Rema e Tyla.Esta é a primeira vez que uma Copa do Mundo conta com três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede. A programação começou na quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México, com apresentações de Shakira, Burna Boy, J Balvin e Tyla.