Anitta leva rebolado brasileiro para palco da Copa do Mundo nos EUAAFP

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Rio - Anitta foi uma das atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026 realizada nos Estados Unidos, na noite desta sexta-feira (12). A cantora brasileira se apresentou no SoFi Stadium, em Los Angeles, durante a última das três festas preparadas pela Fifa para marcar o início do torneio. Assista:


O evento aconteceu pouco antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai, válida pelo Grupo D da competição. A cerimônia foi apresentada pelo ator Jason Sudeikis, conhecido pelo trabalho na série "Ted Lasso".

Além de Anitta, o palco reuniu nomes de destaque da música internacional, como Katy Perry, Lisa, do Blackpink, Future, Rema e Tyla.

Esta é a primeira vez que uma Copa do Mundo conta com três cerimônias de abertura, uma em cada país-sede. A programação começou na quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México, com apresentações de Shakira, Burna Boy, J Balvin e Tyla.
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Anitta leva rebolado brasileiro para palco da Copa do Mundo nos EUA - Divulgação
Anitta leva rebolado brasileiro para palco da Copa do Mundo nos EUA - Divulgação
Anitta leva rebolado brasileiro para palco da Copa do Mundo nos EUA - IUDE RICHELE
Anitta leva rebolado brasileiro para palco da Copa do Mundo nos EUA - IUDE RICHELE
Anitta leva rebolado brasileiro para palco da Copa do Mundo nos EUA - AFP
Anitta leva rebolado brasileiro para palco da Copa do Mundo nos EUA - AFP
Anitta leva rebolado brasileiro para palco da Copa do Mundo nos EUA - Reprodução


Já a celebração realizada no Canadá aconteceu nesta sexta-feira, em Toronto, e teve shows de Michael Bublé, Alanis Morissette e Alessia Cara.

Com a apresentação em Los Angeles, Anitta passou a integrar a lista de artistas que participaram da abertura da primeira Copa do Mundo sediada simultaneamente por três países: Estados Unidos, Canadá e México.