Cerimônia de abertura nos Estados UnidosPatrick T. Fallon / AFP
Cerimônia de Abertura da Copa nos EUA conta com apresentação de Anitta e mais artistas
Show aconteceu no SoFi Stadium, que receberá o primeiro jogo no país do Mundial de 2026
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Vídeo: Anitta leva rebolado brasileiro para palco da Copa do Mundo nos EUA
Cantora brasileira dividiu o palco com artistas internacionais em evento realizado em Los Angeles
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Influenciadora recebeu um buquê com cerca de 250 rosas no Dia dos Namorados e movimentou as redes sociais
Cadáver é encontrado em frente ao estádio onde a seleção iraniana treina
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