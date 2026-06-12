Cerimônia de abertura nos Estados Unidos - Patrick T. Fallon / AFP

Cerimônia de abertura nos Estados UnidosPatrick T. Fallon / AFP

Publicado 12/06/2026 21:13 | Atualizado 12/06/2026 22:15

A terceira cerimônia de abertura da Copa de 2026 aconteceu nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium. Como o Mundial deste ano é realizado também no Canadá e no México, a Fifa decidiu fazer três celebrações. A festa na Califórnia contou com apresentação da brasileira Anitta.

A cerimônia de abertura no México aconteceu na quinta-feira (11), antes do jogo entre a seleção da casa e a África do Sul. Mais cedo nesta sexta (12), foi a vez da festa chegar ao Canadá, antes da partida contra a Bósnia.

Nos Estados Unidos, a cerimônia começou valorizando a história do país, que no próximo 4 de julho celebrará os 250 anos da independência. Posteriormente, Futre, Tyla, Lisa, Anitta e Rema se apresentaram.

Após uma pausa, houve a entrada em campo das bandeiras das seleções participantes. Na sequência, antes da bola rolar para Estados Unidos e Paraguai, a cantora Katy Perry se apresentou ao lado cantor mirim Tius Luka.

Depois, houve o protocolo com a entradas das seleções e da arbitragem. Estados Unidos e Paraguai se enfrentam pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo.