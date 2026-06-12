McTominay é destaque da seleção escocesa - AFP

McTominay é destaque da seleção escocesaAFP

Publicado 12/06/2026 22:02





"Ele está em perfeitas condições e pronto para jogar", afirmou Clarke ao ser questionado sobre a forma física do jogador do Napoli, o principal nome da seleção escocesa.



McTominay, de 29 anos, vem de uma temporada na qual marcou 14 gols em todas as competições pelo clube italiano, vice-campeão da Serie A.



Ele se tornou um ídolo na Escócia desde o seu espetacular gol de bicicleta na vitória decisiva por 4 a 2 sobre a Dinamarca, em novembro passado, que garantiu a classificação para a primeira Copa do Mundo desde 1998.



No entanto, Clarke não quer colocar pressão excessiva sobre o versátil ex-jogador do Manchester United antes da estreia no Grupo C, em Boston.



"Acho que tenho 26 superastros aqui. Tentar depositar tanta responsabilidade em uma única pessoa não é justo. Construímos tudo o que temos nos últimos sete anos com base no elenco, na equipe, em todos estarem unidos e desempenhando seus papéis em momentos específicos", disse Clarke.



McTominay já atuou em diversas funções vestindo a camisa da Escócia, mas deve jogar como meia-atacante na Copa do Mundo.



"Algum técnico maluco o escalou como zagueiro central cinco anos atrás, mas, obviamente, ele não é zagueiro", acrescentou Clarke. O astro da seleção da Escócia, Scott McTominay, garantiu que está pronto para a partida de estreia de sua equipe na Copa do Mundo de 2026, contra o Haiti, neste sábado (13), pelo Grupo C (o mesmo do Brasil) após se recuperar de um problema estomacal , afirmou o técnico Steve Clarke."Ele está em perfeitas condições e pronto para jogar", afirmou Clarke ao ser questionado sobre a forma física do jogador do Napoli, o principal nome da seleção escocesa.McTominay, de 29 anos, vem de uma temporada na qual marcou 14 gols em todas as competições pelo clube italiano, vice-campeão da Serie A.Ele se tornou um ídolo na Escócia desde o seu espetacular gol de bicicleta na vitória decisiva por 4 a 2 sobre a Dinamarca, em novembro passado, que garantiu a classificação para a primeira Copa do Mundo desde 1998.No entanto, Clarke não quer colocar pressão excessiva sobre o versátil ex-jogador do Manchester United antes da estreia no Grupo C, em Boston."Acho que tenho 26 superastros aqui. Tentar depositar tanta responsabilidade em uma única pessoa não é justo. Construímos tudo o que temos nos últimos sete anos com base no elenco, na equipe, em todos estarem unidos e desempenhando seus papéis em momentos específicos", disse Clarke.McTominay já atuou em diversas funções vestindo a camisa da Escócia, mas deve jogar como meia-atacante na Copa do Mundo."Algum técnico maluco o escalou como zagueiro central cinco anos atrás, mas, obviamente, ele não é zagueiro", acrescentou Clarke.

- Em busca da classificação inédita -

"Desde que passou a jogar mais adiantado, ele tem tido um desempenho excelente para nós. Estamos muito satisfeitos com as habilidades do Scott e com o que ele pode agregar à equipe, mas precisaremos de outros 15 jogadores capazes de fazer o mesmo se quisermos ter uma campanha positiva no torneio".



A Escócia precisa começar bem, já que busca avançar da fase de grupos de uma Copa do Mundo pela primeira vez, tendo pela frente Marrocos e Brasil, sétimo e sexto colocados no ranking mundial, respectivamente.



A classificação para este torneio na América do Norte aconteceu após a participação da Escócia nas duas últimas edições da Eurocopa, nas quais foi eliminada na fase de grupos sem vencer nenhuma partida.



"Os dois últimos torneios não correram como queríamos, mas temos outra chance. É mérito dos jogadores continuarem se classificando para essas grandes competições. É ótimo estar aqui, mas também queremos fazer algo especial", disse Clarke.



O veterano técnico de 62 anos ocupa o cargo desde 2019 e, no mês passado, renovou contrato até 2030.



Ele foi questionado sobre quais lições sua equipe poderia tirar do início da campanha nas duas últimas Eurocopas, incluindo a de 2024, quando sofreram uma goleada de 5 a 1 para a anfitriã Alemanha no jogo de abertura do torneio.



"A lição sobre o jogo contra a Alemanha é fácil: não levar uma surra", brincou ele.



"A forma como começamos aquele torneio nos deixou frustrados, e aí você fica com aquela sensação ruim pairando sobre o time durante toda a competição".