Ao abrir o veículo nesta sexta-feira, os policiais se depararam com um forte odor de putrefaçãoGUILLERMO ARIAS / AFP
Cadáver é encontrado em frente ao estádio onde a seleção iraniana treina
Corpo estava dentro do porta-malas de um carro estacionado em frente a arena Tijuana, no México
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